A hosszabb élethez garanciák kellenek

A KSH statisztikai adatai szerint az elmúlt 10 évben a várható életkorunk három évvel nőtt. Ezek döbbenetes számok, hiszen ha a tendencia így folytatódik, akkor 100 év múlva az átlag életkor a jelenlegi 71,6 helyett bőven 100 év felett lesz. Ehhez azonban a gyógyítás feltételeinek, eszközeinek, rendszerének is a megszokott ütemben kell fejlődnie. A gyermekeink jövőbeni létbiztonsága azonban a mi felelősségünk is.