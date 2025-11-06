Garanciákat várnak a fővárosi szakszervezetek a városvezetéstől, de a kormány nélkül ezt aligha kaphatják meg. 27 ezer fővárosi munkavállaló és családja megélhetéséről van szó.
Metrót, parkot, közutat, bicikliutat, alul-és felüljárót ígér a magyaroknak a Nagy Márton vezette nemzetgazdasági tárca. Részleteket is megoszottak a mini-Dubajként elhíresült, legújabban Grand Budapestként emlegetett volt MÁV-terület és környéke 51 milliárd forintos privatizációjáról.
A volt kormányfő, a Demokratikus Koalíció elnöke először írta le a Tisza Párt alelnökének nevét.
Kár, hogy az ígért 32,2 százalék a pedagógusok többsége esetében nem lesz 32,2 százalék.
Szaúd-Arábiában tartják a hétvégén azt a csúcstalálkozót, amelyen az orosz agresszió lezárásának elveiről tárgyalnak. A szervező Ukrajna azt állítja, békeformulájával jövőbeni konfliktusok ellen is fel lehet majd lépni.
A szocialisták a környezetvédelem és a munkavállalók egészsége, jogai és biztonsága érdekében határozati javaslatot nyújtottak be a parlamentnek.
Az év első öt hónapjában a nyugdíjas infláció az általánosnál lényegesen magasabb volt.
A fogyasztóvédelmi hatóság szerint az üzletek 45 százaléka jogsértően jár el a szavatossági, jótállási ügyekben. Az innovációs tárca ezért januártól módosítja a jótállásra, szavatosságra vonatkozó szabályozást.
Száz milliárd eurós ideiglenes szolidaritási eszközt (angol rövidítéssel: SURE) javasol az Európai Bizottság a koronavírus válságban veszélybe került munkahelyek és vállalkozások megmentésére az EU valamennyi országában.
A karácsonyi konzumőrület helyett a termékek javítását, 5-10 éves garanciát és a "tervezett elavulás" tiltását javasolják civil szervezetek.
Véget ért a karácsony, így az ajándékvásárlás után most a visszavásárlási roham veszi majd kezdetét. Ez már szinte megszokott, az emberek pánikszerűen próbálják kicserélni a korábban vásárolt vagy ajándékba kapott ajándékokat.
Mintha csak tudná ez a piszok, hogy mikor jár le a garancia. Ahogy lejárt, rögtön el is romlott – zúgolódott egyik olvasónk a túl hamar használhatatlanná vált háztartási gépe miatt. És sajnos, nincs egyedül, a panaszok sokaságát olvashatjuk a különböző internetes fórumokon.
A KSH statisztikai adatai szerint az elmúlt 10 évben a várható életkorunk három évvel nőtt. Ezek döbbenetes számok, hiszen ha a tendencia így folytatódik, akkor 100 év múlva az átlag életkor a jelenlegi 71,6 helyett bőven 100 év felett lesz. Ehhez azonban a gyógyítás feltételeinek, eszközeinek, rendszerének is a megszokott ütemben kell fejlődnie. A gyermekeink jövőbeni létbiztonsága azonban a mi felelősségünk is.