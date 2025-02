- Erdős Virág: Kalocsa (részlet)

regény;sci-fi;Kalocsa;irónia;

2025-02-15 11:08:00 CET

Kezdetben voltak: Lili és Lali.

Egy lélekvesztőben hánykolódtak az űrben.

Lili kinőtt szkafandert viselt, a szíve fölött hímzett kalocsai rózsa.

A rózsa piros neonfénye bevilágította a világmindenséget.

Lili egy lány volt, Lali egy droid.

Aki épp egy történetet próbált elmesélni.

– Na? – kérdezte Lili, és a homlokát a kabin hideg ablakához nyomta.

– Hát szóval… – kezdte Lali, de az igyekvéstől szokás szerint kilazultak a karmantyúi, és berezonált a fúvókája. Benyúlt a nyakába, kipattintott egy gégeporcot, és igazított a hangszínbeállításon. Aztán folytatta:

– Teltek-múltak a napok,

még aludtak egy jó nagyot,

aztán mikor jött az óra,

tegnapelőtt virradóra

lecuccoltak,

taxit fogtak,

nagy sokára becsekkoltak,

átnézték az utaslistát,

kihúzták a Kovács Pistát,

ez is stimmel, az is kész,

pont esett, de semmi vész,

beszálltak az űrhajóba, és…

Lali hirtelen elhallgatott.

Most egy pillanatra egészen távoli naprendszerek szuszogását is hallani lehetett.

– Hé, Lali! Most miért hallgattál el? – kérdezte Lili, miközben egy dacos mozdulattal letörölte a monogramot, amit az ujjával a párafoltos biztonsági üvegre rajzolt.

– Tudod, Lili, azon gondolkozom… – mondta elgondolkozva Lali, és a homlokán egy keskeny sávban felgyűrődött a polikarbonát.

– Na, min?

– Hogy milyen kurvára bonyolult egy ilyen történetet elmesélni.

Az űrhajó egy pillanatra megállt, és megpördült saját tengelye körül.

– Bonyolult? Már mért lenne bonyolult? Jaj, Lali, te mindig mindent agyonkomplikálsz. Ide figyelj. Eddig minden teljesen világos. Van ez a Kalocsa, kész. Madarak, fák, jó levegő, kertes ház a külvárosban, boldog gyerekkor, szerető szülők…

– Jó, jó, de mégis,

hogy te is,

meg én is…

– …álmok, vágyak, ambíciók, zeneovi, néptáncszakkör, az első csók, az utolsó utáni cigi… Persze reménytelen nyűglődés a pályaválasztással…

Lali felemelte a mutatóujját, fél szemmel hibakód­olvasó interfészére pillantott, és tovább akadékoskodott:

– Oké,

de viszont,

ha nézem ezt a viszonyt…

Lili zavartalanul folytatta:

– …éjszakai kupaktanács a nyári konyhában, anya titkos haditerve, a papa agyament ötletei, és a többi, és a többi… Mígnem egy nap…

– Mígnem egy nap… – ismételte kelletlenül Lali.

– Egy esős, nyári délelőtt… – diktálta Lili.

– Valamivel tíz előtt,

a kalocsai Coop előtt,

ott, ahol a lombok

takarják a dombot…

Lali hirtelen újra elhallgatott, mire a digitális kijelzőjén kigyulladt a metánszintjelző, de rögtön utána el is aludt.

– Na de most már aztán álljunk meg egy szóra! – méltatlankodott. – Hát ez a Kalocsa ez mégiscsak egy…

– Hát persze, Lali, ne butáskodj – mosolygott Lili –, Kalocsa egy kisbolygó, mindenki tudja. A Földtől kábé kétszázhúszmillió kilométerre, valahol a Mars és a Jupiter között kering az űrben. Területe ötvenhárom négyzetkilométer, keringési periódusa három egész héttized év, pályaellipszisének excentricitása…

– Na jó, és a szereplők? – vágott közbe Lali, de Lili nem hagyta magát.

– …államformája oligarchia, hivatalos nyelve: a kun.

Lali közelebb hajolt, és valamivel mélyebb hangfekvésre váltott:

– Egy hátborzongató történet hajmeresztő szereplői…

Egyikük egy high-tech droid,

de full extrás szinte már!

Wifi, bluetooth, Visa kártya,

vonóhorog, minibár…

A másik meg egy…

másik személy.

Egy bizonyos

nő.

A szkafandere csini, de a

szíve sajnos

kő.

– Na tessék! Megint kezded? – csattant fel Lili.

– Mit? – kérdezte Lali megszeppenve.

– A vádaskodást. Mióta csak elindultunk Kalocsáról, egyfolytában vádaskodsz. Figyelj, Lali, ha te azt hiszed, hogy önszántamból hoztalak magammal, akkor nagyot tévedsz!

Lali a szívéhez kapott, de már későn. A mellkasából kimozdult egy életfontosságú fém alkatrész, és alattomosan odébb lebegett.

– Ha nem volna a papa – sóhajtott Lili –, meg az ő állandó, beteges bizalmatlansága, akkor te most tudod, hol lennél, Lalikám? Tudod? Na, hol? Ott kuksolnál a kisszuterénban a minitraktor meg a robikapa közt!

– Robikapa?! Nevetséges! – mondta Lali elvörösödve, és a belső zsebében lapuló gyeplazító gyomfésűre gondolt.

– A papa viszont… – folytatta volna Lili, de Lali magához ragadta a szót:

– Na igen, a kedves papa volt szíves a bizalmába fogadni. Nem is tudtad? – kérdezte fölényesen, miközben fél kézzel utánanyúlt az ellebegő fémpöcöknek, és visszapattintotta a helyére. – Indulás előtt fél órával odalépett hozzám, beinvitált a dolgozószobájába, megosztotta velem a szivarkollekcióját meg a mélységes atyai aggodalmait, aztán őrző-védő funkcióra állította a központi komputeremet, és végül nyomatékosan a lelkemre kötötte, hogy…

– Őrző-védő! Jó vicc! – vágott közbe gúnyosan Lili. – Majd pont egy ilyen magadfajta fog megvédeni! Egy ilyen lepukkant, ezer éve kifutott modell! B kategóriás! Egy eleve problémás szériából. Nézz magadra, Lalikám! A mikrocellás szellőződön befolyik víz!

– Waterproof! Már elnézést!

Ne neheztelj Lalira, hogy

nem egy komplett dalia, mert

lehet, hogy csak százhatvan,

de legalább

vízhatlan.

– Na ne mondd! Te, ide figyelj! Tudod, mire gondoltam?

Lili közelebb lépett, és egy széles mozdulattal átkarolta Lalit, mintha csak egy adag bezsákolt űrszemetet készülne kitenni a küszöb elé.

Lali zavarba jött.

– Na! Lilike! Mit csinálsz? – dünnyögött jólesően.

– Ha én most ezt a pici piros tápkábelt itt a lapockád alatt szépen megfognám, így, aztán sutty… – kezdte Lili, miközben az ujjaival Lali hátánál matatott.

– Ne csikizz már, te! – évődött Lali, aztán ijedten észbe kapott. – Sutty? Hogy érted azt, hogy sutty?

– Sutty, kirántanám…

– Húha, Lilike! Annak katasztrofális következményei lennének, ezt te is tudod!

A szív kihagy,

a szoftver lefagy,

arról nem is beszélve, hogy…

– Beijedt a bádogember, nézzenek oda! Na, jól van, jól van, folytasd szépen, amit elkezdtél. Hol is tartottunk?

Lali nagyot sóhajtott.

– Hol is, hol is… Valahol ott, hogy…

– …egy esős, nyári délelőtt… – súgott Lili.

– Egy esős, nyári délelőtt Kalocsáról – folytatta Lali engedelmesen –, erről a különös, távoli bolygóról érkezik a Földre Lili és Lali.