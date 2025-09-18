Egy fiatal lány Kalocsáról szerencsét próbál a Budapest nevű bolygón. Mese ez, vagy valóság? Erdős Virág abszurd, groteszk, vicces és szívszorító jelenetek soraként elmesélt történetében mindkét lehetőség egyszerre adott. A regény február 20-án jelenik meg a Magvető Kiadó gondozásában.
Különösen élénk olvasói és kritikai érdeklődés övezi költészetnapi megjelenése óta a Hullámtörő című verseskötetet. A titkát akarja megfejteni mindenki, amivel elementáris hatást gyakorol a legkülönfélébb olvasóira. Hogy mitől lesz igazán vers a vers, arról a debütkötet szerzőjét, Kustos Júliát kérdeztük.
Kínosak Londonból nézve Orbán Viktor Fidesz-miniszterelnök nagyhangú hősködései, melyek jó esetben csak mosolyt szülnek, mivel minden öniróniát nélkülöznek.
„Az abszurd, noha sok mindent megenged, egyet nem: a sablonokat” – mondja Kirsch András, akinek abszurd iránti vonzalma és az ebből a párkapcsolatból születő írásai alaposan kezelésbe veszik a nevetőizmainkat. A Krákogjatok, varjak! című versesköpettel bárki kipattintathatja magát.
Kooperáció vagy szuverenitás? Idomulni vagy nem idomulni? Lázadni, forradalmat csinálni vagy a rabságból kihozni a legjobbat? Konstruktív bizalmatlansági indítvány címmel jelent meg Vida Kamilla első verseskötete, aminek jó, ha bizalmat szavazunk, mert e közéleti költészet konokul szembenéz a jól bejáratott társadalmi mechanizmusokkal, de a saját esendőségével is. Az erősen önreflektív szerző a legköltőietlenebb témákhoz is merészen nyúl, szabadversben alkot, és sokakat megidéz Ambrus Attilától Babits Mihályig.
Vérfürdőbe torkolló horrorisztikus komédia a fekete humor és a mellbevágó dialógusok nagymesterétől, Quentin Tarantinótól: az Aljas nyolcas főszerepeiben Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh és Tim Roth, mellettük nagy kiugrás Walton Goggins teljesítménye.