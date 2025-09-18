Feloldódni egymásban - Interjú Vida Kamillával

Kooperáció vagy szuverenitás? Idomulni vagy nem idomulni? Lázadni, forradalmat csinálni vagy a rabságból kihozni a legjobbat? Konstruktív bizalmatlansági indítvány címmel jelent meg Vida Kamilla első verseskötete, aminek jó, ha bizalmat szavazunk, mert e közéleti költészet konokul szembenéz a jól bejáratott társadalmi mechanizmusokkal, de a saját esendőségével is. Az erősen önreflektív szerző a legköltőietlenebb témákhoz is merészen nyúl, szabadversben alkot, és sokakat megidéz Ambrus Attilától Babits Mihályig.