- Betonmonstrumoktól tartanak Csopakon, megint NER-közeli cégek építkeznek

Balaton;lakópark;építkezés;beton;Csopak; NER;

2025-02-06 13:35:00 CET

Vagy négycsillagos hotel épül vagy lakópark, egyelőre fogalmunk sincs, nem láttunk terveket, s az új tulajdonos más formában sem tájékoztatott arról, mit akar kezdeni a területtel – mondta lapunknak Ambrus Tibor, Csopak polgármestere. – Ha tippelnem kell, akkor a lakóparkra voksolnék.

Bármelyik verzió valósul is meg, annyi bizonyos, újabb betonmonstrum épül majd a Balatonnál, ezúttal Csopak nyaralóövezeti részén, a 71-es főút és a tó között. A település önkormányzata a nyáron nettó 1,2 milliárd forintért adta el a NER-közeli Patakpart Residence Ingatlanfejlesztő Kft.-nek az immár tíz éve parlagon heverő hajdani Mogürt-Monimpex-üdülőt, amit az államtól még 2022 elején, a Magyar Falu Program keretében ingyenesen megkapott. A kéthektáros területen egy négyszintes, 40 lakásos, erősen lepusztult üdülő, kiszolgáló épület, porta, étterem és egy teniszpálya állt, ám a pályázaton győztes cég gyorsan neki is állt a bontásnak. Kommunikációban viszont egyáltalán nem gyorsak, megkeresésünkre jó ideje nem válaszoltak. Arra voltunk kíváncsiak, mit terveznek a területtel, ha társasházi vagy apartman-beépítést akarnak, akkor hány lakás, mekkora alapterületen épül, milyen kiszolgáló létesítményekkel, mikorra tervezik az építkezés megkezdését, milyen befejezési határidővel számolnak, illetve mekkora bekerülési költsége lehet a beruházásnak.

A Patakpart Residence-t láthatóan erre a projektre alapította 2023-ban a Tiborcz István üzleti partnereként a NER-ben remekül érvényesülő Paár Attila cége, a West Hungária Bau Kft., valamint a szintén NER-es közbeszerzéseken közel húszmilliárdos bevételű vállalkozássá hízott, veszprémi Vemév-Szer Építő és Szerelőipari Kft., amely jelentős megrendeléseket nyert el a Veszprém Európa Kulturális Fővárosa programsorozat ingatlanfejlesztései során.

Az új tulajdonosok igencsak komoly ingatlanegyüttest húzhatnak fel a több, mint 20 ezer négyzetméteres területen, a beépítési engedély ugyanis 20 százalékos, a magassági korlát pedig 13 méter, vagyis akár négyezer négyzetméter is beépíthető, méghozzá – ügyes tervezés esetén – 5-6 szintes épületekkel.

Sajnos ez ellen nem tudunk mit tenni, a feltételeket úgy örököltük, az önkormányzat csak úgy tudna változtatni, szigorítani rajtuk, ha súlyos kártérítési pert rántana magára – állította Ambrus Tibor. – Persze halljuk a helyiektől, hogy meg kellene akadályoznunk az újabb betonmonstrumok megépítését, de a szabályozás megköti a kezünket, így inkább afféle kompromisszumos megoldásra van lehetőségünk: szeretnénk, ha nem egy óriási, hanem több kisebb ingatlan épülne.

Felvetésünkre, hogy az amúgy is zsúfolt környéken nem okoz-e majd problémát, hogy akár száznál is több új apartman épülhet, ami félezres nyaralószám-növekedést is hozhat, a polgármester úgy reagált, a környéken az általunk említett növekedésnek a duplája, de még a triplája sem kizárt, hiszen ugyanitt, néhány száz méterre indult – mint arról a Népszava korábban írt – több ingatlanfejlesztés is: a Kőkorsó utcára merőleges Forrás utcában a csopaki kikötőt korábban megvásárló, szintén NER-közeli Sápi Major Kft. vette meg tavaly ősszel nettó 600 millióért a hajdani honvédségi rekreációs központot, míg az utca túloldalán egy szintén egykori honvédségi területet vásárolt meg a Kapocs Kft., mely korábban már a szomszédos, egykori egészségügyi üdülőt is megszerezte, s a két ingatlanra öt apartmanházat tervez közös mélygarázzsal – a magassági korlát itt is 13 méter, s a cég már a szükséges engedélyeket is beszerezte.

- Ez a része átalakul Csopaknak, a forgalom pedig minden bizonnyal drasztikusan növekszik – folytatta a csopaki polgármester. Ambrus Tibor elismerte, amikor 2022-ben megkapták az államtól a területet, felmerült, hogy ifjúsági szállásként hasznosítják, ám hamar kiderült, ehhez is több százmilliót kellene költeniük az ingatlanra. - Erre viszont nem volt forrásunk – mondta –, ráadásul, amikor egy ingatlanszakértővel felbecsültettük, kiderült, milliárdos tétel a terület, így az eladás mellett döntöttünk.

A tranzakció után a faluban megindultak a pletykák, hogy ingatlanmutyi lehet az üzlet hátterében, ugyanis a Patakpart Residence egyik tulajdonosa, a Vemév-Szer alig fél évvel korábban nyerte el az új csopaki faluház-faluközpont kivitelezésének első ütemét.

Mindezt pontosan ugyanannyiért, 1,2 milliárd forintért, mint amennyiért a település eladta a Kőkorsó utcai ingatlant.

- Az egyezés nem véletlen – ismerte el Ambrus Tibor. – Még 2023 novemberében döntöttünk a Patakpart eladásáról, meghatároztuk az árat is, s ez alapján vágtunk bele a faluház-projektbe. Az pedig, hogy éppen a Vemév-Szer lett a befutó, a cég ajánlatának köszönhető: 16-an vették fel a pályázati anyagot, nyolcan adtak be árajánlatot, s közülük a Vemév-Szeré volt a legjobb. A faluvezető hozzátette, arra nem volt lehetőségük, hogy a Patakpart vételárát másra költsék, ugyanis a Magyar Falu Program részeként arra kapták, hogy értékesítés után a bevételt valamilyen MFP-projektre fordítsák, így jött a faluház-faluközpont ötlete, mely amúgy is régi terve volt Csopaknak.