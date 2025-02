- Február 20-án nyit a budapesti Bástya Színház

nyitás;Bástya Színház;

2025-02-07 16:12:00 CET

Február 20-án lesz az első előadása az egykori budapesti Bástya mozi emeleti terében megnyíló Bástya Színháznak. A terület magánkézben van, a felújítást is magántőkéből végezték el másfél év alatt. A magánszínházként működő kilencven fős kamarajátszóhelyet a Fátyol Kiadó üzemelteti. A hely művészeti vezetője, az elmúlt években budapesti és vidéki színházakban játszó Ozsgyáni Mihály. A Bástyában játszani nem fog, de a repertoárért ő a felelős.

A koncepció szerint lesznek saját bemutatók és olyan produkciók is bekerülnek a műsorba, amelyek korábban más játszóhelyen már bizonyítottak. Emellett terveznek koncertszínházat, versesteket és különböző beszélgetéseket is. Szeretnék, ha az új színház találkozóhelyként, egyfajta klubként is működne a jövőben, ezért a későbbiekben, amennyiben igény lesz rá, a büfé napközben is várja majd a vendégeket.

Nagyon izgamasnak ígérkezik a nyitóelőadás. Udvaros Dorottyával és Medveczky Balázzsal a főszerepben Keresztes Tamás rendezi a Minden jót Leo Grande című film színpadi változatát. (A filmet Katy Brand forgatókönyvéből Sophie Hyde rendezte.) A saját premierek közé tartozik a Hamlet for you. Két állástalan, mozibüfésként dolgozó színész a fejébe veszi, hogy munkaidőn kívül felkészülnek egy Hamlet-bemutatóra, amiben minden szerepet ők maguk játszanak. Sikó Koppány rendezésében két fiatal művészt, Tarlós Ferencet és Oláh Bélát láthatjuk.

Ezt követi majd Vinnai András A szerelem zsoldosai című műve, amely egy szkeccskabaré, rendezője Herczeg Adrienn, a két szereplője pedig Marjai Virág és Janklovics Péter. A negyedik bemutatót – Marsha Norman Jóccakát, anyám! című drámáját – is egy hölgy, Blaskó Borbála rendezi és két színésznő – ráadásul civilben is anya és lánya, Györgyi Anna és Kiss Anna Gizella – játssza.

Több előadás a korábbi játszóhelyéről a Bástyába költözik majd. Ilyen például az eddig a Pinceszínházban nagy sikerrel játszott Selmeczi Bea által írt Három és fél nővér. Telihay Péter rendezésében Járó Zsuzsa, Herczeg Adrienn, Varga Lili és Tar Judit szerepel.