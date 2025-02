- Vitézy Dávid csapdát sejt a kormány rákosrendezői kihátrálása mögött

Orbán-kormány;Vitézy Dávid;Rákosrendező;mini-Dubaj;maxi-Dubaj;

2025-02-06 17:14:00 CET

Látom, a kormány minden eddigi saját állítására rácáfolva hirtelen elismerte a Főváros elővásárlási jogát Rákosrendezőn. Fontos győzelem ez, hogy ne arab érdekek és 500 méteres tornyok határozzák meg Budapest jövőjét, hanem a város lakóinak érdekei - kommentálta Vitézy Dávid korábbi főpolgármester-jelölt, a Podmaniczky Mozgalom vezetője, hogy az Orbán-kormány kihátrált a maxi-Dubaj-projekt mögül.

A korábbi közlekedési államtitkár megjegyzi, persze egyből elkezdték a fővároson számon kérni a terület fejlesztését, olyan közlekedési fejlesztéseket is, melyeket eddig a kormány vállalt. Hozzátette, azért az furcsa lenne, ha azt, amit az arabok kedvéért kifizettek volna a magyar adófizetők pénzéből, Budapest számára már nem vállalnák.

„Budapest egy új, európai léptékű zöld városnegyed létrehozására képes kell legyen. Ha esetleg ehhez változtatni kell a Városháza mai működésén, akkor a Fővárosi Közgyűlés ezt meg fogja tenni. Ezen nem múlhat, hisz nem lehet a magyar főváros ambíciója és képessége kisebb, mint a lengyel vagy cseh fővárosé vagy akár Bécsé” - vélekedett Vitézy, ugyanakkor jelezte, hogy ha a kormány ezt a folyamatot ott akadályozza majd, ahol tudja, akkor ez nem fog menni, és attól tart, hogy pont ez a csapda készül most.

Ugyanis például a vasútvonal átépítése nélkül semmit nem tud kezdeni a területtel se az arab befektető, se a főváros. Márpedig a teljes rendezőpályaudvar mindmáig a vasúti hálózat része, azaz állami közreműködés is kelleni fog a fejlesztéshez. Ezt az arab befektető felé egyébként vállalta az állam - emlékeztetett Vitézy. A kérdés már csak az, hogy a főváros felé is vállalja-e majd. „Szóval, a részletekben rejlik az ördög, együttműködés nélkül ez nem fog menni. Ahogy Prágában vagy Bécsben is az állami vasút és a város együttműködése révén születnek új lakónegyedek volt rendezőpályaudvarok helyén” - írta a Podmaniczky Mozgalom vezetője.

Vitézy Dávid végezetül kilátásba helyezte, hogy holnap délelőtt 10-től egy szakmai konferenciát tartanak Karácsony Gergely főpolgármesterrel közösen, arról, hogy mi a főváros víziója a területtel kapcsolatban és miért tartják reálisnak, hogy Budapest lakóinak érdeke diktálja Rákosrendező fejlesztését.