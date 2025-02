- Kóka Jánost is meglepte, hogy elvitték Orbánék tárgyalni az Emírségekbe

Kóka János;Egyesült Arab Emírségek;delegáció;

„Értem a politika és a politikai újságírás logikáját, de az üzlet logikája teljesen más. Sokkal kevésbé kombatív, kettéosztottságban gondolkodó környezet ez, sokkal inkább az együttműködést keresi, hogyan lehet magyar termékeket eljuttatni távoli országok piacaira. Egy politikus mindig azt keresi, hogyan lehet legyőzni a másik oldalt, egy vállalkozó azt nézi, hogyan tud növekedni, hogyan tud több embernek állást adni, hogyan tud versenyképesebb lenni. Nekem ez a feladatom 2010 óta” – jelentette ki a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában a liberális Szabad Demokraták Szövetségének (SZDSZ) korábbi vezetője.

Kóka Jánost annak kapcsán kérdezték, hogy ő is tagja volt annak a delegációnak, amely elkísérte Orbán Viktor miniszterelnököt az Egyesült Arab Emírségekbe. A Doktor24 alapítója saját pártelnökségét „közepesnek” nevezte, hozzátéve, hogy az üzleti szférát tekinti igazi otthonának. Megemlítette azt is, hogy korábban más kormányok delegációjának is tagja volt.

Arra a kérdésre, miként lehetséges, hogy az a fideszes érdekkör, amely általában elhatárolódik minden korábbi Fidesz-ellenzéki politikustól, mégis együtt tud működni vele, Kóka úgy felelt: számára is kicsit szokatlan a helyzet.

Orbán Viktor miniszterelnök – első magyar kormányfőként – idén januárban kétnapos hivatalos látogatást tett az Egyesült Arab Emírségekben, ahol tárgyalásokat folytatott Mohammed bin Zájed Ál Nahján sejkkel, az ország elnökével és Abu-Dzabi uralkodójával. Érkezésével kapcsolatban felmerült a Rákosrendező ügye is, de Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke a Telex kérdésére közölte, hogy az ezzel kapcsolatos megállapodásokat már korábban megkötötték, így a tárgyalásokon új együttműködési lehetőségekről esett szó.