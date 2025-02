- A BMW gyárat építő, török érdekeltségű cég is bejelentkezett a debreceni főpályaudvar vevőjeként, a terület „elherdálása” miatt helyi civilek tüntettek

Debrecen;tüntetés;BMW;akkumulátorgyár;

2025-02-06 20:35:00 CET

Kollégium, kerékpártárolók, játszótér, közösségi épületek: akár ezek is lehetnének a mostani, meglehetősen elhanyagolt állapotban lévő debreceni vasúti főpályaudvar – a helyieknek csak Nagyállomás – területén, ha nem NER-es oligarchák, hanem a város kezébe kerülne az értékes ingatlan. A Szikra Mozgalom és annak helyi politikusa, Dombi Mihály csütörtök délután tüntetést szervezett a régi városháza és a MÁV-palota előtti téren, azt követelve, ne herdálják el a jelenleg az állam tulajdonában lévő épületegyüttest, az maradjon meg a debreceniek közjólétére.

A demonstrációt – amelyen több tucatnyian vettek részt – azt követően szervezték meg, hogy kiderült: az Építési és Közlekedési Minisztérium erre a MÁV-ingatlanra is kiírt egy értékesítési pályázatot. Erre a többi között a jelenleg Debrecenben több nagy gyárberuházást is kivitelező, török hátterű Synergy Construction Hungary Kft. is benyújtott ajánlatot.

Lázár János miniszter még tavaly ősszel jelentette be, hogy tárcája irányítása alatt tíz nagy forgalmat bonyolító vasúti pályaudvart építenek újjá. A fejlesztések egyik állomása a debreceni főpályaudvar, ahol a vasútüzemet szétválasztják a kereskedelmi funkcióktól, utóbbiakat pedig magánberuházók számára hozzáférhetővé teszik, az új konstrukcióval új munkahelyeket is teremtve. A vidéki pályaudvarok esetében hasonlókat tervez a minisztérium Szegeden és Győrben is.

Varga Zoltán, a DK debreceni országgyűlési képviselője az ingatlanegyüttes értékesítése kapcsán úgy fogalmazott: a cég mélyen a piaci ár alatti ajánlataival nyeri el a legnagyobb beruházások építésének jogát, így építhetik Debrecenben nemcsak a BMW-gyárat, de „az Orbán-klán legnagyobb bizniszét, a debreceni CATL akkugyárat is”. A szélsőjobboldali Mi Hazánk szerint kizárólag magyar cégeknek kellene lehetőséget adni a pályázaton való részvételre, a MÁV-nak pedig többségi tulajdont kellene kapnia a fejlesztő társaságban. Ugyanakkor beszéltünk olyan, nem kormánypárti helyi képviselővel is, aki szerint szinte mindegy, hogy milyen forrásból, csak modernizálják végre ezt a legatyásodott, lepukkant területet, amire most sem a helyi önkormányzatnak, sem a Magyar Államvasutaknak nincs pénze.

– A tervezett beruházás nem valósulhat meg a magyar állam közreműködése nélkül, hiszen a teljes terület állami tulajdonban és hasznosításban van. A MÁV Zrt. által kiírt pályázat kezdeti fázisában tart, a beérkezett jelentkezések és hasznosítási javaslatok feldolgozása zajlik. Ezt az Építési és Közlekedési Minisztérium által transzparensen mérföldkövekre bontott eljárást úgy támadják az ellenzéki politikai szervezetek, hogy semmilyen konkrétumot vagy tényt nem ismernek – fogalmazott a fideszes vezetésű debreceni polgármesteri hivatal. Közleményükben azt írták: együttműködnek az Építési és Közlekedési Minisztériummal, hogy megismerhessék a beérkezett pályázatokat, és azok részleteiről tájékoztathassák a debrecenieket, mert közös érdek, hogy a főpályaudvar és környezete betölthesse azt a modern városkapu-szerepet, amelyet a debreceniek, az agglomerációból érkezők és a turisták tízezrei várnak el a településtől.