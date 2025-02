- Megjelent a Direkt36 filmje az Orbán család gazdasági birodalmáról, Menczer Tamás lejáratást emleget

Orbán család;Direkt36;Menczer Tamás;

2025-02-07 13:55:00 CET

„Az egész filmet tartom lejáratásnak, ugyanis önök – a külföldi irányításnak megfelelően, Gyurcsány Ferenchez és Brüsszel Péterhez hasonlóan – azt a látszatot akarják kelteni, hogy »itt minden el van lopva«” – fakadt ki Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója a Telexnek címzett, de a Facebook-profilján is közzétett válaszában.

A portál arról érdeklődött, Menczer Tamás mire alapozza, hogy ukrán pénzből készült a Direkt36 dokumentumfilmje, ha ezt az oknyomozó újság már nyilatkozatban cáfolta, és egészen pontosan a film melyik állítását tartja lejáratásnak.

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója közölte, Angela Merkel volt német kancellár, „aki nem volt kimondottan nagy barátja a magyar kormánynak”, mondta azt, hogy az uniós forrásokat a kormány a magyar emberek érdekében használja fel. Ezt követően 13 pontban összefoglalta, szerinte milyen sikereket ért el az Orbán-kormány, és feltette a kérdést, ez hogyan lehetséges, ha minden „el van lopva”. „Az önök politikai üzenete hazugság” – üzente a politikus, majd azt fejtegette: „azt, hogy az ukrán állam indított lejárató kampányt a magyar miniszterelnök ellen, a Kocsis Máté által közöltekre alapozom. A frakcióvezető a nemzetbiztonsági bizottság ülése után közölte, hogy titkosszolgálati információk szerint az ukránok erre jelentős összeget különítettek el, és az akcióba a sajtó egyes szereplőit is bevonják”.

A Direkt36 péntek reggel tette közzé A dinasztia (The Dynasty) – Így született az Orbán család gazdasági birodalma című filmjét, melyben kiemelten foglalkozik Tiborcz Istvánnak, a kormányfő vejének gazdagodásával, és felidézi, milyen szerepet játszottak ebben olyan közbeszerzések, amelyeket az EU ellenőrei súlyosan szabálytalannak találtak. De kitér arra is, hogy milyen állami segítséget kapott a ma már luxusingatlanokból, pénzügyi és logisztikai cégekből álló birodalma, amelynek irányításában részt vesz a miniszterelnök legidősebb gyermeke, Orbán Ráhel is.

A portál azt írja, a magyar sajtóban először sikerült például bejutnia egy rejtett kamerával abba a budai elit klubba, a Botaniq Budai Klub nevű helyre, amelyet Tiborcz Istán és társai 2023-ban nyitottak. A felvételen a klub egyik munkatársa arról beszél, előfordult, hogy „illegális szerencsejáték” zajlott a helyen. Tiborcz István cége, a klubot is üzemeltető BDPST Group ezt cáfolta, és közölte, hogy a klubban zajló tematikus esteken

„valódi tét nélkül, zsetonokkal, játékpénzzel zajlik a tevékenység, pusztán rekreációs célból”.

Tiborcz István és Orbán Ráhel nem kívánt interjút adni a filmhez, de írásban elküldött reakciójában Tiborcz István hangsúlyozta, hogy a sikerei „elsősorban annak köszönhetők, hogy egy jó csapattal, kiváló menedzserekkel dolgozom együtt, akikkel jó üzleti döntéseket hozunk”. Hozzátette, „nagyon remélem, hogy ugyanitt tartanék az üzleti életben akkor is, ha nem a miniszterelnök lenne az apósom, bár valószínűleg jóval kevésbé ismernék a nevemet”. Közölte azt is, hogy nem szokott üzleti ügyekről beszélni a miniszterelnökkel.

Nemrég mi is beszámoltunk arról, hogy Kocsis Máté a Rogán Antal propagandaminiszter kezében lévő titkosszolgálatok értesülésére hivatkozva közölte, nemzetközi megítélésének aláásása érdekében lejárató kampányt indít az ukrán állam Orbán Viktorral szemben. A Fidesz frakcióvezetője szerint „a mostani művelet” célja a sajtó segítségével, magyar és külföldi újságírók felhasználásával olyan, akár valótlan tartalmú cikkek és anyagok megjelenítése, amelyek alkalmasak a nemzetközi közvélemény negatív befolyásolására. A Magyar Nemzet gyorsan megfejtette, hogy „az ukrán titkosszolgálati akciónak a részeként a magát oknyomozó portálnak nevező, a Telex felületén működő Direkt36 már el is kezdett egy »lejárató videót« készíteni a magyar miniszterelnökről”. A Direkt36 ezt követően egyértelműsítette, tudni véli, hogy melyik videója lehet az, ami nem tetszett a kormánypárti lapnak, ugyanis megjelent egy előzetes az Orbán család gazdasági birodalmát körbejáró filmből. „A film, ahogyan a Direkt36 összes cikke, egyéb tartalma, a szerkesztőség munkájának eredménye. Ezt a munkát senki nem befolyásolta, a legszigorúbb szakmai szabályok betartásával végezzük immár tíz éve, és az egyetlen célunk az, hogy a magyar közvélemény tájékozott lehessen a rá tartozó lényeges ügyekben” – szögezte le akkor a tényfeltáró lap.

Legújabb posztjában pedig a portál megjegyezte, nem ismeri a pontos okát annak, hogy a kormányzati kommunikációs gépezet miért állt elő az ukrán akcióról szóló képtelen váddal. „Feltételezzük, hogy azért tették ezt, mert félnek ettől a filmtől. A Direkt36-nál azonban mi azt gondoljuk, hogy az igazságtól, a tényektől nem kell félni. Ez a film alapos kutatómunka eredményeként született meg. Ha valakinek mégis ténybeli kifogása lenne, nyugodtan forduljon hozzánk, minden ilyen észrevételt komolyan fogunk venni” – áll a bejegyzésben.