- Külön személyzet kezeli a szuperbaktérium fertőzöttjeit az Uzsoki Utcai Kórházban

egészségügy;járvány;Uzsoki Utcai Kórház;kórházi fertőzés;

2025-02-08 05:55:00 CET

Két ember megfertőződött és további négynek ugyan jelen van a szervezetében a multirezisztens baktérium, de őket még nem betegítette meg a kórokozó – derült ki az Uzsoki Utcai Kórház orvosigazgatójának lapunk érdeklődésére adott válaszából. Németh Zsófia Klára hozzátette: az intenzív osztályon felvételi zárlat van, a betegeket elkülönítették és külön személyzet ápolja őket.

Az orvosigazgató közölte azt is, hogy rendelkezésükre áll hatékony antibiotikum a fertőzés kezelésére. Mint azt járványügyi szakemberektől megtudtuk, erre éppen azért van szükség, hogy a baktériumot a pácienssel érintkezők ne hurcolhassák át másik osztályra.

Barcs István mikrobiológus, járványügyi szakember a Népszavának elmondta, hogy az olyan multirezisztens baktériumok, mint az Uzsokiban most megjelent karbapenemáz termelő Klebsiella pneumoniae törzs, már csak nagyon kevés féle antibiotikumra érzékenyek, ezért csak nagyon komplikált terápiával lehet őket kezelni és jobbára abban lehet bízni, hogy az érintett beteg szervezete győzi le a fertőzést. A másik négy beteget, akinek valószínűleg csak a torokváladékából mutathatták ki, hogy bennük van ez a kórokozó, infektológus orvosnak kell figyelnie. De egyáltalán nem biztos, hogy a baktérium nálunk is elindítja a fertőzést, ami általában tüdőgyulladást jelent. Hozzátette: az intenzív osztályon nagyon esendő emberek fekszenek, így őket egy gyenge fertőzőképességű baktérium is megbetegítheti.

Csütörtökön az RTL-Klub híradója számolt be arról, hogy a legerősebb antibiotikumoknak is ellenálló baktérium fertőzött meg három beteget az Uzsoki Utcai Kórház intenzív osztályán. A híradásban a népegészségügyi központ levelére hivatkozva arról is szó volt, hogy a kórház azt kérte Müller Cecília országos tisztifőorvos hivatalától, zárják le az osztályt és az új betegeket szállítsák máshova. A híradás szerint a hivatal ezt nem tartotta indokoltnak.

Lapunk kérdéseket küldött a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) ebben egyebek mellett arról érdeklődtünk: Pontosan milyen baktérium fertőz az érintett kórház intenzív osztályán, miért nem látják indokoltnak az osztály lezárását? Az izoláció elmaradásával összefüggő egészségkárosodásokért ki vállalja a felelősséget, ha a betegek vagy hozzátartozók perelnek? Volt-e már hasonló ügyben per/ítélet? Ha igen, az milyen következményeket rótt az ellátórendszerre?

Az NNGYK a konkrét kérdéseinkre nem válaszolt. Azt viszont közölték: a fővárosi kormányhivatal már korábban döntött arról, hogy az intenzív osztály helyett más egészségügyi szolgáltatót jelöljenek ki. Az NNGYK egyetértett ezzel és már biztosította az intenzív ellátásra szoruló betegek más intézménybe történő szállítását.