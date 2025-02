- Kétszázezer ember tüntetett Münchenben a szélsőjobboldali AfD ellen

München;tüntetés;szélsőjobboldal;AfD;

2025-02-08 20:28:00 CET

A többi között a Filmfest München, az FC Bayern München futballklub és több egyház is támogatta azt a tüntetést, amelyet szombaton tartottak a bajor fővárosban tiltakozásul a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) térnyerése ellen. Szervezői közlések szerint 320 ezer, hatósági közlések szerint is 200 ezer ember vett részt a demonstráción, helyszínét, az Oktoberfestnek is otthont adó Theresienwiesét zsúfolásig megtöltötték a tiltakozók.

Németországban két hét múlva, 2025. február 23-án rendeznek előrehozott választást a szociáldemokrata Olaf Scholz mögötti hárompárti SPD-FDP-Zöldek koalíció szétesése után. Bár a népszerűségi listákat a jelenleg ellenzékben lévő CDU/CSU vezeti 30 százalékkal, a második helyen az AfD áll 22 százalékkal, az SPD pedig csak harmadik 17 százalékkal. Szombaton a két uniópárt elnöke, Friedrich Merz, illetve Markus Söder Nürnbergben bizonygatta is, hogy a CDU/CSU jelenti a tűzfalat, amely Németországot védi az AfD-től, csakhogy – jegyzi meg a Deutsche Welle – a müncheni tüntetés résztvevői már vajmi kevéssé hisznek ennek, ugyanúgy haragszanak az uniópárti vezetőkre, mint az AfD-re.

Ennek a fő oka az a végül elbukott törvényjavaslat, amelyet a CDU az AfD támogatásával akart átvinni a Bundestagban. Olaf Scholz meg is ragadta a lehetőséget, és a dpa-nak adott potsdami nyilatkozatában felhívta a figyelmet, Friedrich Merzben nem lehet megbízni, a február 23-i megméretés után a CDU/CSU simán összefoghat még az AfD-vel. A megméretés előtti első Scholz–Merz vitát holnap, vagyis február 9-én vasárnap rendezik.

München mellett Hanoverben és Rostockban is tartottak AfD-ellenes tüntetést. az előbbin is körülbelül 24 ember vonult az utcákra.