- Szuverén hazafiak

2025-02-11 06:00:00 CET

Öndicséretből nem volt hiány a Patrióták Európáért pártcsaládjának szombati madridi tanácskozásán. Orbán Viktor is hosszasan emlegette a magyar kormány kivételes érdemeit, például arról, hogy ide bizony egyetlen menekültet sem engednek be, bár nagyvonalúan túllépett azon a tényen, hány embercsempészt engedett szabadon a kormány és mennyien érkeztek a Fülöp-szigetekről, Kínából, vagy ki tudja milyen ázsiai országból, hogy az itteni akkugyárakban dolgozzanak.

Ugyan a magyar kormányfő hosszú beszédben veregette meg a saját vállát, most nem ő volt a főszereplő, hanem olyasvalaki, aki nem volt jelen a spanyol fővárosban. Donald Trumpról van szó, a jelenlévők lelkesen ünnepelték az amerikai elnököt, aki nem sokat várt, beiktatása óta már egy sor lépést tett az amerikai demokrácia leépítése érdekében.

Most lelkesednek ugyan Trumpért, de az ezúttal is látszott, hogy az amerikai elnök még a Patriótáknak is sok gondot okozhat. Néhány hete egy a „hazafiakhoz” tartozó dán európai parlamenti képviselő küldte el melegebb éghajlatra az amerikai elnököt, mert a Dániához tartozó Grönlandra fáj a foga, most pedig Geert Wilders, a Szabadságpárt vezetője ismerte el halkan: azért ő sem ért egyet Trump minden lépésével.

De most nem is ez volt a lényeg, hanem az, hogy a Patrióták egységesen ünnepeljék az amerikai elnököt. Mi volt a fő cél? Trumpról közismert, hogy nincs ellene, ha bókolnak neki, s a „hazafiak” azt remélik, a nagy udvarlással ők válhatnak a milliárdos amerikai elnök egyfajta európai különmegbízottjaivá. Ez egyfajta üzenet is volt Giorgia Meloninak arra: ne is álmodjon erről a pozícióról.

Bár több felszólaló hangoztatta, össze kell fogniuk a (szélső)jobboldali pártoknak Európában, ez a gyűlés épp a populista tábor további megosztását eredményezi, hiszen az olasz kormányfő aligha nézi jó szemmel a Patrióták udvarlásait Trumpnak.