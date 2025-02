- A Nyugat hangja

USA;Mexikó;

2025-02-13 06:00:00 CET

Csak ámulok, amint a magyar politikai elit szolgalelkű része leborul az amerikai elnök első hetei előtt, és bambán figyeli, sőt elgondolkodtatónak véli a követését, ahogyan mindent felrúgva, nemzetközi szervezetekből lép ki, átrajzolja a világ térképeit, s még arra is jut energiája, hogy visszacsempéssze az amerikai polgárok szájába a műanyag szívószálat.

Tudjuk, Amerika nem Donald Trump, az amerikai demokrácia nem a trumpizmus, ahogyan a nyugati kultúra sem egyenlő Amerikával. De Trump esete bebizonyította, ha egyszer megtörténhetett, ami megtörtént, és a Pax Americanát is fel lehet rúgni semmi perc alatt, akkor semmi biztosíték, hogy ez nem történhet meg a jövőben bármikor, bárhol, bárkivel,

Ha a multilaterális egyezményeket fel lehet mondani minden következmény nélkül, úgy a világ a tökéletes káosz állapotába csúszik, ahol egyetlen szempont érvényesül, és számít, csak az erő. Mit tesz vajon ebben a helyzetben a magyar kormányfő és siserahada?

Nyers erő, megfosztva minden „sallangtól”, úgy mint, erkölcs, etika, politikai és emberi tisztesség. Akkor le lehet rohanni országokat, le lehet gyűrni nemzeteket, senki nem kéri számon a diplomáciai etikettet?

Hanem, az ember nyughatatlan teremtmény. Mint Claudia Chenbaum mexikói elnök, aki Trumphoz is szól: "Tehát megszavaztad, hogy építs falat... Nos, kedves amerikaiak, még ha nem értitek is a földrajzot, mivel Amerika nektek a hazátok, nem kontinens, fontos, hogy az első tégla lerakása előtt felfedezzétek, hogy azon a falon túl: hétmilliárd ember van.

De mivel nem igazán ismeritek az "emberek" kifejezést, fogyasztóknak fogjuk hívni őket. „Hétmilliárd fogyasztó áll készen arra, hogy kevesebb mint 42 óra alatt lecserélje iPhone-ját Samsung vagy Huawei készülékekre. A Levi's-t is lecserélhetik Zarára vagy Massimo Dutira. Kevesebb mint fél év alatt egyszerűen abbahagyhatjuk a Ford vagy Chevrolet autók vásárlását, és lecserélhetjük őket Toyota, KIA, Mazda, Honda, Hyundai, Volvo, Subaru, Renault vagy BMW-re, amelyek technikailag jobbak, mint az amerikai autók. Az a hétmilliárd ember abbahagyhatja a Direct TV előfizetést, és mi nem akarjuk, de abbahagyhatjuk a hollywoodi filmek nézését, és elkezdhetünk több latin-amerikai vagy európai produkciót nézni, amelyek jobb minőségűek, tartalmi szempontból.Bár hihetetlenül hangzik, kihagyhatjuk a Disney-t, és elmehetünk a Xcaret üdülőhelyre Cancunba, Mexikóba, Kanadába vagy Európába: Dél-Kelet-Amerikában és Európában is vannak más kiváló úti célok. És még ha nem is hiszed, Mexikóban is vannak jobb burgerek, mint a McDonald's, és jobb éttermek. Látta valaki a piramisokat az USA-ban? Egyiptomban, Mexikóban, Peruban, Guatemalában, Szudánban és más országokban léteznek piramisok hihetetlen kultúrákkal. Fedezd fel, hol vannak az ókori és modern világ csodái... Egyik sem az USA-ban... Trump szégyellje magát, megvette volna és eladta volna! Tudjuk, hogy elkezdhetünk mexikói teniszcipőt hordani. Többet tudunk, mint gondolnád. Tudjuk például, hogy ha ez a 7 milliárd fogyasztó nem veszi meg a terméked, akkor munkanélküliség lesz, és a gazdaságod összeomlik (a rasszista falon belül) annyira, hogy könyörögni fogtok, bontsuk le a csúnya falat. Nem akartuk, de... Ha falat akarsz, kapsz egy falat. Őszinte elismeréssel.”