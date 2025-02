- Kielégületlen vágyak

szexualitás;Z generáció;Dollár Papa Gyermekei;Casanova Tonight Show;

2025-02-11 16:45:00 CET

Napjaink politikai életének, fogyasztói társadalmának, vizuális művészetének és még számos más területének fontos, már-már központi témájává, a főleg Z generáció identitásának meghatározójává vált a szexualitás. A Dollár Papa Gyermekei új előadásában, a Casanova Tonight Show azonban tévéfényben és a hotelszoba félhomályában világít rá arra, hogy a túlságosan nyíltan és szabadon kezelt, csupán a testi kielégülésen alapuló, pornó generálta konzumszexnek ára van.

Valóban a Trafó közelében lévő Corvin Hotel egyik, hatodik emeleti szobájába kalauzolnak minket. Olyan ez a szállodai szoba, mint bármelyik más: a bejárat mellett egy kis fürdő, egy nagy tér középen a nagy franciaággyal. Mindig van jelentősége, hogy egy előadás kilép a megszokott nézőtér-színpad konvencióból. Ördög Tamás rendezése elsősorban a könyörtelen pofánvágás céljából ülteti le a kisebb csoportú közönségét az intom hangulatú, de ennyi embernek kifejezetten szűk hotelszobában. Az Izsák Lilinek köszönhető látvány az időtlenség, a személytelenség és a „bármelyikünk lehet” érzetét is biztosítja. De hogy miről is szól ez a pofánvágás?

Amikor a szobába lépéskor elhaladunk a nyitott fürdőszoba mellett és farkasszemet nézhetünk egy tusoló férfifenékkel – a farkasszem valódi, a két farpofán egy-egy szem tetoválás díszeleg -, már ekkor érezhetjük, hogy itt kendőzetlen történetnek leszünk a részesei. És valóban: a 110 perc során kezdetben különállóként hatott, majd egyre inkább összefüggő jelenetek során jószerivel minden szereplőn csak fehérnemű van vagy előbb-utóbb csak az lesz. És mindenfajta tabu nélkül, mozgásban, szóban, gesztusban is ömlik ránk a szex és a pornográfia. Mindez a Bayer Zsolt és fémjelezte Sajtóklub című, ultrakonzervatív és szabadszájú műsorfolyam sugárzása közben. Csupán az érzelmek, a kötődés iránti vágy és annak teljes megnemélése az, ami szinte az előadás végéig „kendőzött” marad.

Adott egy – az eszközhasználat és a szleng alapján – Z generációs fiatal, aki pénzkereset céljából a haverjával az Only Fans stílusához hasonló szexvideókat készít és tölt fel, de közben mellékesként öreg fószerok kényére és kedvére is tesz. Ő maga nem meleg, egyszerűen csak egy szép férfi, ahogyan ez el is hangzik a párbeszédek során. És hogy mennyire légies és szép, közben mennyire sebezhető, arról a Willany Leó Improvizációs Táncszínházból is ismert Bagyinszki Bánk alakítása győz meg minket. Az, hogy számára a testtel való munka és tánc nem idegen terep, érződik minden mozdulatán, forgásán, sőt, még a premierplánban végignézett szexvideó elkészítése közben is. Minden, a pornói beidegződéseket erősítő mozdulatán és gesztusán érződik, hogy ez a 20 éves gyerek mennyire szeretne kapcsolódni, és mennyire nem tud már, mert a csonka családja ezt nem tanította meg neki. Bagyinszki ráadásul pillanatok alatt, de a lehető leghitelesebb módon vált hímringyóból szexéhes agresszorrá. Ez a hangszínben is megmutatott képesség főleg azokban a jelenetekben érhető tetten, amikor a „barátnőjével” akarna már-már nagyon is durván belelendülni a dologba, és mivel a lány az utolsó pillanatban megijed, és mégsem akarja, ez a Bagyinszki által játszott fiatalembernek nem tetszik. Aztán egyre durvábbá fajul a kapcsolatuk, aminek áldozatává válik a nagy feszületes nyakláncot viselő lány. A vörös csipke melltartóban színre lépő Kiss Nikolett alakítása megrázó, mert nagyon emberi: egy mélyen vallásosan nevelt lány vágyik a szexre, de inkább az intimitás részére; szeretne ágyba bújni, de fontos neki a szüzessége is – hiszen a szexszel kapcsolatban ezt súlykolták belé kicsi kora óta. Kiss úgy válik áldozattá, hogy közben egyáltalán nem egy gyámoltalan kislány képét kapjuk róla, csupán egy fiatal nőjét, aki egy nem egészséges fiúval egy egyáltalán nem egészséges szituációban akar őszintén és jól kommunikálni. Ettől olyan megrázó az, ami vele történik később.

És amiben vaskós szerepet játszik a korábban említett haver is, aki folyton valamilyen szer hatása alatt áll - legalábbis Farkas Ruben tekintete erről árulkodik. Ő a teljesen elveszett Z generációs, pusztán a testi kielégítésre játszó pénzkeresete során már a kötődés iránti vágy esélyét sem adja meg magának. Ő színtiszta, üres pornó és a testi agresszivitás maga, noha bizonyos intim közelséget megenged magának Bagyinszkival. Csak a végén, amikor egy álma kapcsán elmélkedik arról, mi is lehet a valóság, akkor nyerhetünk egy kis betekintést terhelt és szeretetteljes érintés nélküli gyermekkorába. Farkas lassú mozdulata, görbe testtartása és tompasága ellensúlyozza Bagyinszki izgága létét, de az mindkét fiatalon érződik, hogy totálisan ki vannak égve érzelmileg és szexuálisan is. Ahonnét a droggal és/vagy a halállal lehet kimenekülni.

Ördög Tamás Bagyinszki édesapjaként csak az első jelenetben tűnik fel, de az, ahogyan próbál a 18 évesen váratlanul apává lett férfi a másik 20 éves, fiatal férfival beszélgetni, kapcsolatot teremteni testileg-lelkileg, az már sok mindent megalapoz a fiatal főhős döntéseivel és jelenlegi munkájával kapcsolatban. Ördög így hagyja kibontakozni a fiatal színészeket is a többi jelenetben, visszafogottan szuggesztív alakításával egyben azt is jelzi, hogy a Z generáció érzelmi elfajzottsága a szülői elfajzottságtól eredeztethető. A Dollár Papa Gyermekei már itt képen vág.

És a közönség is tehet ezeknek a fiataloknak a sorsáról. Mert itt ezt végignézzük, olvasunk róluk, tudjuk, hogy vannak ilyen meg olyan oldalak, megbotránkozunk, meredt szemmel nézzük a hotelszobában zajlottakat, és még így sem teszünk semmit. Pedig tudhatnánk, hogy rengeteg ilyen hotelszoba van a világon, ha végre kinyitnánk a szemünket és nem tartanánk el a kisujjunkat.

Infó: Casanova Tonight Show. Dollár Papa Gyermekei, Trafó, 2025. február 8.