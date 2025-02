- Debütáló mongolok és visszatérők a MITEM-en

MITEM Fesztivál;

2025-02-11 16:40:00 CET

A szervezők elmondták, idén jön először produkció Mongóliából, méghozzá majdnem száz résztvevővel. Láthatunk többek között török, bolgár, görög, francia, olasz, lengyel, román és mexikói vendégjátékot. Találkozhatunk nagy visszatérőkkel, köztük a világhírű rendező Silviu Purcăretevel, aki most próbálja az Olasz szalmakalap című előadást, melynek március elején lesz a bemutatója a Nemzeti Színházban. A fesztiválra egy bukaresti és nagyszebeni rendezését hívták meg. Előbbi egy román szerző Hamlet-átirata Gerdrud nézőpontjából, utóbbi pedig egy monodráma és egy neves japán színész, Szaszaki Kuranoszuke a főszereplője, a címe Jónás. Az előadás csak tavasszal készül el és a premier után szinte azonnal utazik Budapestre. A bolgár rendezőnő Diana Dobreva, aki szintén rendezett nemrég a Nemzeti Színházban, két korábbi előadását hozza a fesztiválra. Izraeli társulat viszi színre a Cyranót Rimas Tuminas rendezésében. ifj. Vidnyánszky Attila Kolozsváron rendezte meg a Janovics című előadást, amely szintén szerepel a fesztivál programjában.

Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója többször beszélt arról a hétfői sajtótájékoztatón, hogy a MITEM hidakat épít és azt is elmondta, hogy mesterkurzusok és könyvbemutatók is kísérik a rendezvényt. A Nemzeti vezetője rendezőként is jelen lesz a sorozaton, hiszen a Kassán januárban színre vitt Rómeó és Júlia című előadás is látható lesz a fesztiválon. Az előadásban a Montague családot a budapesti Nemzeti Színház művészei, a Capuleteket pedig kassai szlovák színészek alakítják.