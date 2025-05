Diktatúrában is lehet nemet mondani

A világhírű rendező, társulatvezető Eugenio Barba a hatvanas években hozta létre az Odin Színházat. Az alternatív, független formáció bejárta a világot. Egy időben rendszeresen felléptek Magyarországon is, most a Nemzeti Színházban játsszák a The chronic life című előadásukat a tegnap kezdődött MITEM Fesztiválon. A rendezőnek a napokban jelent meg a Hamu és gyémánt országa című kötete magyarul. A könyvbemutató után adott interjút lapunknak.