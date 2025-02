- A Labrisz levelet írt az Orbánnal találkozó AfD-társelnöknek: „Orbán és homofób elvtársai bizonyára diszkréten elnézik majd, hogy ön leszbikus”

Orbán Viktor;AfD;Labrisz Leszbikus Egyesület;

2025-02-10 20:44:00 CET

Február 11–12-én Budapestre látogat Alice Weidel, a német szélsőjobboldali AfD társelnöke és egyben kancellárjelöltje, hogy Orbán Viktorral találkozzon. Ebből az alkalomból pedig a Labrisz Leszbikus Egyesület egy nyílt levelet írt nekik, amit szerkesztőségünkhöz is eljuttattak.

Az persze kétséges, hogy az erősen konfrontatív hangvételben megírt levél eléri-e a célját, mindenesetre az egyesület jelzi Alice Weidelnek, hogy szerintük az AfD vezető politikusai „nemzetiszocialista retorikát használnak, relativizálják a holokausztot, és egy olyan világot képviselnek, amelyben az emberi jogok és a társadalmi sokszínűség nem léteznek”. Felróják továbbá, hogy a párt „kitoloncolná a háborúk, természeti katasztrófák, szegénység és az önkényuralmi rendszerek elől menekülőket Németországból”, továbbá kiléptetnék Németországot az EU-ból és támogatják Vlagyimir Putyint.

A Labrisz azzal is vádolja az AfD-t, hogy elutasítják a szivárványcsaládokat, igaz, ennek némileg ellentmond, hogy Alice Weidel amúgy maga is nyíltan leszbikus és egy Srí Lankáról származó nővel él élettársi kapcsolatban, akivel két gyereket nevel (persze ez az AfD bevándorlásellenessége fényében is furcsa kicsit, de ez már részletkérdés).

A közlemény mindenesetre itt tér rá a lényegre:

„Orbán falak lebontásáról beszél a találkozójuk kapcsán, miközben ő újabb és újabb falakat épít – a gyűlölet és kirekesztés falait. Orbán fasisztákkal, diktárorokkal, bűnözőkkel, szélhámosokkal, tömeggyilkosokkal barátkozik. Üdv a klubban, Alice Weidel! Üdv egy olyan országban, ahol a leszbikusok nem vehetnek részt mesterséges megtermékenyítő programokban, nem fogadhatnak örökbe gyerekeket, ha pedig már van gyerekük, csak az egyikőjük gyakorolhatja szülői jogait. Orbán és homofób elvtársai, politikai érdekeiket szem előtt tartva, bizonyára diszkréten elnézik majd Önnek, hogy Ön leszbikus. Orbán bizonyára nem mondja majd Önnek, hogy Ön alkalmatlan a gyereknevelésre és megrontja a gyerekeit. Ön pedig diszkréten nem gondol majd élettársára és két gyermekére, miközben a kamerákba mosolyog Orbánnal kézfogás közben” - írta a Labrisz.

Végezetül az egyesület feltette a kérdést Alice Weidelnek, mit üzen a látogatásával, továbbá azt javasolta neki, meséljen a gyerekeinek arról, hogy a második világháborúban az olyan embereket is elvitték a nácik, mint ő.