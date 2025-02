- Donald Trump: Törjön ki a pokol, ha a Hamász nem adja át a túszokat

Izrael;Hamász;Egyesült Államok;tűzszünet;Donald Trump;túszok;izraeli-palesztin konfliktus;

2025-02-11 08:28:00 CET

Donald Trump szerint fel kellene mondani az Izrael és a Hamász közötti tűzszünetet, és „törjön ki a pokol”, amennyiben a palesztin terrorszervezet szombat délig nem engedi szabadon minden, 2023. október 7-én a Gázai övezetbe elhurcolt foglyát.

Az amerikai elnök erről hétfőn újságírók előtt beszélt a Fehér Házban. Megjegyezte, hogy ez a saját álláspontja, amit Izrael felülbírálhat. A CNN beszámolója szerint arra a kérdésre, hogy pontosan mit ért „pokol” alatt a Gázai övezetben, Donald Trump azt mondta: „Majd megtudjátok, és ők is megtudják – a Hamász ki fogja találni, hogy mire gondolok.” Az amerikai elnök elnök egyúttal szkepticizmusát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy sok túsz életben maradt-e, szerinte nagy részük mostanra halott.

A Hamász palesztin terrorszervezet hétfőn jelentette be, hogy felfüggeszti a túszmegállapodást Izraellel, miután állításuk szerint a zsidó állam nem tartja be az egyezményben megfogalmazottakat. Donald Trump egy interjúban arról is beszélt, hogy a Gázai övezetben élő palesztinoknak nem lenne joguk visszatérni a területre.