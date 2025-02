- Korrupció: amerikai kettős mérce

korrupció;Egyesült Államok;korrupciógyanú;Donald Trump;Elon Musk;

2025-02-12 07:15:00 CET

A Time Magazine hetilap legfrissebb számának címlapján Elon Musk az amerikai technológiai ipart meghatározó (SpaceX, Tesla, X) milliárdos vállalkozó látható, amint Ovális Iroda elnöki íróasztala mögül irányítja az eseményeket. A nyilvánvaló provokatív éllel szerkesztett címlap talán túloz Musk washingtoni kormányzatra gyakorolt befolyásával kapcsolatban, ám az általa irányított Kormányzati Hatékonysági Hivatal (DOGE) drasztikus kiadáscsökkentő intézkedéseinek globális hatásaihoz kétség sem férhet.

Musk még a múlt héten osztotta meg a felhívását az általa tulajdonolt X közösségi médiában, hogy be kell szüntetni a Szabad Európa Rádió és az Amerika hangja nevű nemzetközi hírszolgáltatások kormányzati finanszírozását. A koncepció illeszkedik a Donald Trump elnök által rendeletben befagyasztott USAID, az Egyesült Államok Fejlesztési Ügynökségének humanitárius célú és a civil szférát erősítő külföldi kifizetések drámai megvágásába.

A közösségi médiás bejegyzésében Musk azt állítja, hogy a „fullasztó bürokráciát leszámítva Európa már szabad” és ezeket a csatornáknak különben sincs már hallgatósága. „Kizárólag a radikális baloldali őrült emberek égetnek el évente egy milliárd dollárnyi amerikai adófizetői pénzt – szól a világ jelenlegi leggazdagabb emberének sommás véleménye. A Szabad Európa rádió jelenleg egy online híroldal és rádiócsatorna, amelynek világszerte 23 szerkesztősége és 1400 szabadúszó munkatársa van. A finanszírozásáról az amerikai kongresszus határoz. Az Amerika Hangja (Voice of America) ehhez hasonlóan egy washingtoni székhelyű rádió és televízió csatorna, amely 47 nyelven sugároz világszerte mintegy 278 millió embernek. A hidegháború ideológiai harcában eszközként használt médiumok ma is az USA demokratikus értékeit és a szólásszabadságot hivatottak erősíteni, amely a terjedő autokráciák korában tekinthető okafogyott küldetésnek. Ennek ékes bizonyítéka, hogy például Szadir Zsaparov, kirgiz elnök nyilatkozata, aki a Kabar nevű hírportál nyilatkozva helyeselte, hogy Washington ilyen módon spórol az amerikai adófizetők pénzén.

Trump elnök azonban nem mér minden pénzügyi botlást hasonlóan szigorú patikamérlegen. Az elnök rendeletben utasította az igazságügyi minisztériumot, hogy függessze fel a Foreign Corrupt Practices Act nevű törvény érvényesítését, amely megtiltja amerikai vállalatok számára, hogy külföldi kormánytagokat vesztegessenek meg üzleti előnyök elérésének reményében. Ezen felül az elnök az általa előszeretettel gyakorolt szívesség alapú politizálást is folytatja.

Az igazságügyi minisztérium tegnap New York hivatalban lévő polgármestere, Eric Adams ellen folytatott korrupciós eljárás megszüntetése mellett döntött. A polgármester korábban ellátogatott a választáson győztes Trump Mar-a-Lago-i birtokára és a beiktatási ünnepségén is részt vett. A vád szerint a városvezető a múltban 100 ezer dollár értékben fogadott el repülőjegyeket és luxushotelek szolgáltatásait vette igénybe, valamint a 2021-es polgármester kampányában is megjelentek török források. Az ajándékokért cserébe a polgármester meggyorsította az új 36 emeletes török konzulátus biztonsági tanúsítványának elfogadására, hogy az megnyithassa kapuit Erdogan török elnök 2021. szeptemberi látogatására.

Trump ezen felül tegnap elnöki kegyelemben részesítette Illinois állam korábbi kormányzóját, Rod Blagojevichet, akit korrupcióval kapcsolatos bűncselekményekben találtak bűnösnek. A 2003 és 2009 között hivatalban levő kormányzó a vádirat szerint Blagojevich a kormányzói hivatalt egy saját hasznára működtetett pénzcsináló vállalkozásként fogta fel, amelynek keretében gyermekkórházakat és lóversenypálya tulajdonosokat zsarolt meg és pénzért árusította a Barack Obama elnökké válása után megüresedett szenátori széket is, áll az NPR amerikai közszolgálati híroldal beszámolójában.