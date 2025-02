- Több vármegyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki az ónos eső miatt, néhol havazás is lehet

havazás;időjárás;előrejelzés;ónos eső;figyelmeztetés;

2025-02-12 07:01:00 CET

Baranya, Bács-Kiskun, Somogy és Tolna vármegyére másodfokú, míg Csongrád-Csanád, Fejér, Veszprém és Zala vármegyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki szerdára az ónos eső miatt.

A HunagroMet előrejelzése szerint általában borult lesz az ég, északkeleten azonban még derült vagy fátyolfelhős idő várható, ott csak napközben növekszik meg a felhőzet. Nyugat, délnyugat felől csapadéksáv terjeszkedik az ország délnyugati fele fölé. Az Észak-Dunántúlon hószállingózás, gyenge havazás, a Dél-Dunántúlon és Bács-Kiskunban kezdetben hó, ónos eső eshet vegyesen, majd dél felől az ónos eső, délutántól az eső is egyre jellemzőbbé válhat. A délkeleti szelet legfeljebb élénk lökések kísérhetik.

Kiemelten a Dél-Dunántúl déli felén napközben egyre inkább ónos esőbe válthat a csapadék, és akár vastagabb jégréteg is kialakulhat. Estétől az Alföld délnyugati része (főként Bács-Kiskun térsége) is érintett lehet a jelentősebb ónos csapadékban. A csapadékzóna csütörtökre virradó éjszaka északkelet felé terjed, és az ország északkeleti felén is kisebb havazás kezdődhet, míg délen ónos eső, eső lehet a fő csapadékforma.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0 és +8 fok között alakul, az északkeleti részeken lesz a melegebb idő. Késő estére -2 és +1 fok közé csökken a hőmérséklet.