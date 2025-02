- 110 milliárd forintot költöttek a magyarok a Temun tavaly

e-kereskedelem;online kereskedelem;Temu;

2024-ben minden ötödik forintot valamelyik globális e-kereskedelmi óriásnál költöttünk el online – írja a PwC Magyarország Digitális Kereskedelmi Körkép kutatásának friss adatai alapján a Forbes.

Az előzetes adatok szerint 2024-ben mintegy 1920 milliárd forintos forgalmat érhetett el a teljes magyar e-kereskedelmi piac. Ennek 17 százaléka, körülbelül 330 milliárd forint volt az import, vagyis a belföldi és EU-s kereskedőkön kívüli forgalom. Ebbe tartozik a Temu is, amely a legnagyobb vásárlótáborral és rendelésszámmal bír itthon.

A filléres kínai piactér tavaly több mint kilencmillió teljesített megrendelést hozott mintegy 110 milliárd forintos forgalommal, az aktív vásárlói bázis novemberre elérte az 1,8 millió főt Magyarországon.

Ez jelentős növekmény a legutóbbi, tavaly márciusi mérés óta, amikor még csak 850 ezren használták a Temut. Utóbbi 1,8 milliós teljesítménye főleg annak fényében figyelemre méltó, hogy 2024-ben összesen 4,2 millió fő volt a valamiféle terméket online vásárlók köre.

A lap azt írja, a Temu még úgy is a csúcson végzett, hogy 2024 végén veszített lendületéből, amiben a PwC szerint az emelkedő árai és a romló árfolyam is szerepet játszott. Azonban „agresszív marketingkampányával” bevonzotta a vásárlókat, az egész évben növelte a vásárlási gyakoriságukat, és a továbbra is kedvező árakkal pedig „ugyanakkora költségkeretből több terméket tudtak vásárolni, ami tovább fokozta a vásárlási aktivitást”.