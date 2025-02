- Orbán Viktor szerint az EU nem kérhet helyet az orosz-ukrán békéről szóló tárgyalásokon

Az EU kül-és biztonságpolitikáért felelős főképviselője, Kaja Kallas és a Weimar+ csoport (amely Franciaországot, Lengyelországot, Németországot, Spanyolországot, Olaszországot és az Egyesült Királyságot foglalja magába) csütörtökön közös nyilatkozatban reagált Donald Trump amerikai elnök bejelentésére, miszerint tárgyalásokat kezdeményezett Vlagyimir Putyinnal az orosz-ukrán háborúról.

Az X-en megosztott közleményben – szúrta ki a hvg.hu – hangsúlyozzák Ukrajna függetlenségének és területi sértetlenségének megkérdőjelezhetetlenségét, valamint fontosnak tartják, hogy az Európai Unió részt vehessen a jövőbeli béketárgyalásokon.

A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy miközben Trump és Putyin a békéről tárgyal, az EU tisztviselői ilyesféle „súlytalan” nyilatkozatokat adnak ki. Orbán hozzátette, a brüsszeli álláspont erkölcsileg és politikailag elfogadhatatlan az orosz-ukrán háború kérdésében.

This declaration is a sad testament of bad Brusselian leadership. While President @realDonaldTrump and President Putin negotiate on peace, EU officials issue worthless statements.



You can’t request a seat at the negotiating table. You have to earn it! Through strength, good… https://t.co/Q1hevzk6I7