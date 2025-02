- Donald Trump telefonon beszélt Vlagyimir Putyinnal

tárgyalás;Vlagyimir Putyin;Donald Trump;orosz-ukrán háború;

2025-02-12 19:22:00 CET

„Hosszú és rendkívül eredményes” telefonbeszélgetést folytatott Donald Trump Vlagyimir Putyinnal - ezt az amerikai elnök jelentette be saját közösségi platformján, a Truth Social-ön.

Donald Trump bejegyzésében szabályosan áradozni kezdett arról, hogy milyen jót beszélgetett az orosz elnökkel: „Beszélgettünk Ukrajnáról, a Közel-Keletről, az energiapolitikáról, a mesterséges intelligenciáról, a dollár erejéről és számos egyéb témáról. Mindketten elmélkedtünk nemzeteink nagy történelméről, és arról, hogy milyen sikeresen harcoltunk együtt a második világháborúban, emlékezve arra, hogy Oroszország több tízmillió embert veszített, és mi is oly sokat! Mindketten beszéltünk nemzeteink erősségeiről, és arról, hogy milyen nagy előnyökkel fog járni a közös munkánk. De először is, mindketten egyetértettünk abban, hogy meg akarjuk állítani az Oroszországgal/Ukrajnával vívott háborúban bekövetkezett milliók halálát. Putyin elnök még az én nagyon erős kampánymottómat is használta: „JÓZAN ÉSZ”. Mindketten nagyon erősen hiszünk benne” - lelkendezett Trump.

A bejegyzés szerint megállapodtak abban, hogy szorosan együtt fognak működni, hogy meglátogatják egymás országát (a Kreml szóvivője azt közölte, Vlagyimir Putyin meghívta Moszkvába az amerikai elnököt - szerk.), Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt pedig tájékoztatja a fejleményekről. A soron következő tárgyalásokat Marco Rubio amerikai külügyminiszter, John Ratcliffe, a CIA igazgatója, Michael Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó és Steve Witkoff diplomata fogja vezetni.

Donald Trump fenntartotta azon állítását, hogy az orosz-ukrán háború nem tört volna ki, ha ő az Egyesült Államok elnöke 2022-ben, de nem így alakult, ezért a kialakult helyzetnek véget kell vetni. Végezetül megköszönte Vlagyimir Putyinnak, hogy időt szánt rá, továbbá, hogy szabadon engedte Marc Fogelt, akit 2022-ben 14 év börtönbüntetésre ítéltek Oroszországban, mert 0,6 uncia orvosi marihuánával próbált bejutni az országba. Reményét fejezte ki, hogy a háború hamarosan véget ér.