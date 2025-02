- Magyar Péter feljelenti az Indexet, mert a lap azt terjeszti róla, hogy bennfentes kereskedelmet folytatott

feljelentés;index;bennfentes kereskedelem;Magyar Péter;

2025-02-13 17:38:00 CET

"Orbán Viktor legfontosabb propagandaoldala, az Index, ma a kommunista Szabad Nép című újság színvonalára süllyedt" - közölte Magyar Péter a Facebookon, bejelentve, hogy helyreigazítási pert és büntetőfeljelentést tesz a lap ellen, amiért szerinte hazugságot közöltek róla.

A Tisza Párt elnöke úgy folytatta: „a Szabad Nép a legvéresebb diktaturában valutaüzérkedéssel vádolta Mindszenty Józsefet, Magyarország hercegprímását, míg az Index című propagandaoldal, hazugságokat terjesztve ma a legnépszerűbb magyar párt elnökeként engem vádol bennfentes kereskedelemmel, tehát bűncselekménnyel.” Hozzátette, úgy vádolták meg, hogy a cikk megjelenése előtt meg sem kérdezték őt.

Az Index a „birtokába jutott információra” hivatkozva azt írta, hogy Magyar Péter 2023-ban egy napon a tőzsdezárás előtti órákban minden birtokában lévő részvényt eladott, majd több tízmillió forint értékben vásárolt olyan részvényeket, amelyekről csak tőzsdezárás után derült ki hivatalosan, hogy egy visszavásárlási akciónak köszönhetően az értéke jelentősen megnő. Állításuk szerint a Tisza Párt későbbi elnöke jelentős bevételre tett szert az ügylettel.

Korábban Vogel Evelin, Magyar Péter volt barátnője vádolta meg a politikust azzal, hogy 90 millió forintnyi részvénnyel rendelkezik, amit olyan tőzsdei információk segítségével keresett, amelyekről „nem kellett volna tudnia”. „A Magyar Nemzeti Bank az Opus-részvények kapcsán (...) több személlyel, így Magyar Péterrel kapcsolatban is bennfentes kereskedelem gyanúja miatt vizsgálatot folytat. Az ügyben erre a hétre Vogel Evelint is tanúként beidézték” – írta most a kormányközeli lap meg nem nevezett forrása.

A témában Gulyás Márton is kérdezte a pártelnököt a keddi Partizán-interjúban. Magyar Péter akkor azt mondta, hogy részvényei voltak és vannak, de nem követett el bűncselekményt, bennfentes kereskedéssel nem vett részvényt. Másnap egy posztban is tagadta a vádakat, állítása szerint sokfajta értékpapír volt a birtokában, de a tőzsdei ügyleteiből sosem voltak kiemelkedő eredményei, sőt az utóbbi három évben jellemzően „virtuális vesztesége” volt a részvényein.

Magyar Péter most azt írta: „az Index című aljas, hazug propagandalap állításaiból egy szó sem igaz. A cikkben idézett napon nem vettem és nem is adtam el részvényt. Ellentétben a Fidesz számos politikusával és a kitartott propagandistáikkal, én soha nem követtem el tőzsdei bűncselekményt.” Ezt követően közölte, hogy az Index ellen, és a cikket azonnal megosztó többi propagandaorgánum ellen helyreigazítási pert indít és büntetőfeljelentést tesz. Ugyanakkor jelezte: „tisztában vagyok vele, hogy a büntetőeljárás nem vezet majd eredményre, mert a Fidesz szándékosan úgy változtatta meg a jogszabályt, hogy a propagandisták akkor se legyenek büntethetők, ha egyértelműen rágalmazást követnek el.”

„Az Index mára a TV2, a Mandiner, a Hír TV, a közmédia és a vidéki lapok mellett az orbáni-goebbelsi propaganda zászlóshajójává vált” - állapította meg zárszóként.