- Amerikai álom okosba’

korrupció;Egyesült Államok;Donald Trump;

2025-02-14 06:00:00 CET

Az elnöki rendeletek szélviharában kevés figyelem jutott Donald Trump elnök hétfőn aláírt rendeletének, amely 180 napra felfüggeszti a Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), azaz az amerikai vállalatok külföldi korrupciós tevékenységeit tiltó törvény végrehajtását. Az 1977-ben hatályba lépett jogszabály minden USA-ban bejegyzett cég számára megtiltja, hogy külföldi üzleti tevékenysége során idegen országok kormányait, a kormány tagjait vagy helyi döntéshozókat anyagi előnyökkel bírjon rá a vállalat számára kedvező jogszabály meghozására vagy engedély kiadására. A törvény szövege alapján annak megsértéséért akár 20 évig terjedő szabadságvesztés és több száz millió dolláros bírság is kiszabható. Ahogy ki is szabták a Goldman Sachs bankra, a Walmart élelmiszerláncra és más amerikai multinacionális cégekre illegális tevékenységük „jutalmául”.

Ennek azonban vége, hála Donald Trumpnak. A piaci kofaként üzletelő elnök szerint papíron jól néz ki a törvény, ám a gyakorlatban egy katasztrófa, a felfüggesztése pedig számos új üzlethez fogja segíteni az Egyesült Államokat, valamint az igazságügyi minisztérium állományáról is levenné a terhet a jogszabály kikényszerítésének átmeneti megszüntetésével.

A döntés láncreakciót indíthat el, ugyanis a fejlett országokban mind az FCPA mintájára fogadtak el hasonló korrupcióellenes törvényeket, ahogy ki is kényszerítik azokat. Így előfordulhat az a helyzet, hogy a táskájában egy szemérmetlenül nagy összeget lóbáló amerikai lob­bistát Párizsban, Londonban vagy Berlinben korrupcióellenes nyomozók gyűrűjében vezetnek el. Más, péhówardibb országokban azonban tárt karokkal fogadják majd a rugalmas megoldásokra nyitott üzletembereket. Egyszóval teljes lesz a káosz. De evezünk tovább ilyen zavaros vizeken is. Csak hová lesz az USA erkölcsi példája, a jóslat egy dombon fénylő városról, ha már az amerikai befektetők is egy Népszínház utcai díler blazírtságával pusmognak majd? „Szia, uram, zöldhasú-beruházás okosba’ érdekel?”