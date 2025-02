- Magyar Péter szerint a banki kimutatásai igazolják, hogy hazudik az Index

index;kormánymédia;benfenntes kereskedelem;Magyar Péter;TISZA Párt;

2025-02-13 22:41:00 CET

„Teljesen alaptalanul állítja a kormánypárti propagandamédia, hogy bennfentes kereskedéssel jutottam több millió forint nyereséghez” - nyilatkozta Magyar Péter a hvg360-nak, jelezve, ezt a banki kimutatásaival tudja is bizonyítani.

A politikus - mint beszámoltunk róla - előzőleg a Facebookon jelentette be, hogy feljelenti az Indexet és több más kormányközeli orgánumot, miután a lap meg nem nevezett forrásra hivatkozva egyebek közt azt állította, hogy „2023. július 21-én, pénteken este, tőzsdezárás után Mészáros Lőrinc cége, az Opus Global Nyrt. részvény-visszavásárlási akciót jelentett be, ami jelentősen növelte a papírok árfolyamát. Ugyanezen a napon, délután 3 órakor, tehát a tőzsdezárás és az akció bejelentése előtt Magyar Péter az összes egyéb részvényét eladta, és több tízmillió forint értékben vásárolt Opus-részvényeket. A rá következő hétfőn, tőzsdenyitás után emelt árfolyamon eladta ezeket a részvényeket, amivel jelentős, több millió forintos haszonra tett szert”.

Magyar Péter ezzel kapcsolatban most azt mondta, hogy „az Index cikke full kamu”, mert a banki kimutatásai bizonyítják, hogy aznap nem is vásárolt Opus-részvényeket, hanem csak július 25-én, azaz több nappal a hivatalos bejelentés után, amikor már mindenki tudott a visszavásárlási akcióról. Hozzátette, volt barátnője, Vogel Evelin is hazudott az általa készített hangfelvételen. Magyar Péter állítása szerint egyébként az ekkor vásárolt részvényeinek egy részét viszonylag hamar eladta, azokon keresett, míg egy részét megtartotta, azokból rosszabb árfolyamon tudott kiszállni. Elmondása szerint az első részvényeit még 2008-ban vette és 2011-2012-ig kereskedett aktívan, később ritkábban foglalkozott vele. Összességében mindössze néhány millió forintra tette azt a nyereséget, amit az elmúlt csaknem 20 évben tőzsdei kereskedéssel szerzett.

Magyar Péter közlése szerint az adóbevallásai bizonyítják, hogy mekkora nyereséget ért el, az elért hozamot ugyanis minden évben fel kell tüntetnie a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak leadott bevallásában. Mint mondta, volt olyan év is, amikor veszteséges volt a tőzsdei tevékenysége. 2021-ben néhány tízezer forintos nyereséget ért el, 2022-ben 3,3 millió forintos veszteséget produkált, majd 2023-ban 6 millió forintos nyereséggel hozta vissza pozitívra a három év mérlegét. A 2024-es adatokat még nem tudja.

A lap kereste a jegybankot és a rendőrséget is az ügyben. Azt a választ kapták, hogy „az MNB piacfelügyeleti eljárást folytat annak kivizsgálására, hogy a MAR (vagyis a piaci visszaélésekről szóló uniós rendelet) szerinti tiltott bennfentes kereskedelemre vonatkozó rendelkezések sérültek-e a több személy által kötött egyes tőkepiaci tranzakciók kapcsán”. Arra a kérdésre, történt-e esetleg valamilyen meghallgatás és mit lehet tudni a körülményekről, arról tájékoztatták a lapot, hogy „az MNB 2023. szeptember 28-án több személlyel, illetve 2024. november 28-án további több személlyel szemben hivatalból indította meg a piacfelügyeleti eljárást. Ez összesen 7 természetes személlyel szemben folyik a 2023. júliusi OPUS közzétételt megelőző kereskedési magatartás tiltott bennfentes kereskedelem szempontú gyanúja alapján. Egyes eljárásokat az MNB már le is zárt”.