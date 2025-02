- Normális (?)

Orbán Viktor;Donald Trump;

2025-02-17 06:00:00 CET

A teremtő hat nap alatt alkotta meg a világot, Donald Trump pedig most hat tételben elvégzi a szükséges korrekciókat – ez volt a fő üzenete az orosz és az amerikai elnökben is politikai apafigurát keresgélő szuverenista magyar miniszterelnök minapi kinyilatkoztatásának. Orbán szerint a migráció, a háború, a zöld átmenet, a kereszténység, a család és a politikai korrektség terén bekövetkező paradigmaváltás hozza el Trump (és persze Putyin) szép régi-új világát. Hogy mennyi ebben a racionalitás? Vegyük például a migrációt: a minap mesélte egy határrendész honfitársunk, hogy miközben Szerbia felől évek óta ugyanaz a 2-3000 ember próbálkozik – akiket már mindkét oldal határőrei arcról ismernek –, esztendőről esztendőre nő azoknak a száma, akik orosz földről érkeznek Európába. Afgánok, irakiak, líbiaiak – Oroszországból, amely háborúban áll, a légtere elvben le van zárva. Értjük, hogy az agg Soros migránsokkal akarja elárasztani a kontinensünket, de hallott már olyat valaki, hogy Vlagyimir Putyint, aki tényleg el is árasztja, valaha a szájára vette volna emiatt Orbán Viktor? Vagy ezzel is úgy vagyunk, mint a szankciókkal?

Egyszóval a migrációról másképp kell gondolkodni ezután – kíváncsian várjuk, milyen szerepet kap az új narratívában az a Putyin aki a szíriai háborúba történt beavatkozása óta, azaz lassan tíz éve közvetve vagy közvetlenül Európa fő migránsellátója.

A háború rossz – ez a következő, amit meg kell tanulnunk. Az érzékenyítés folyik már egy ideje, máig emlékezetesek például Orbán Balázs 56-ot is új megvilágításba helyező békegondolatai – majd még Trump elnök úrtól kell megkérdezni, hogy miért fegyverezte föl az orosz bevonulás előestéjén Ukrajnát tankelhárító eszközökkel ahelyett, hogy a gyors kapitulációra biztatta volna őket. (Meg Orbántól, hogy ha szerinte Putyin eddig mindig megbízható partnernek bizonyult, ahogy a kormányunk feje állítja, akkor pontosan mit is mondott neki Moszkvában az ovális asztalnál pár nappal az ukránok elleni agresszió előtt a terveiről – merthogy a béke apostola azzal a hírrel tért haza az orosz fővárosból, hogy nem lesz háború, és a hírek szerint nem csak a kamerák, hanem a Fidesz belső nyilvánossága előtt is ezt erősítgette.)

A zöld átmenet a fentiekhez képest szinte már szót sem érdemel – tényleg csak az életünkről, meg a gyerekeink életéről van szó –, azt a felvetést is csak a jegyzőkönyv kedvéért hagynánk itt, hogy ha valóban komplett őrültség, akkor mi okból rakjuk tele az országunkat akkugyárakkal, és mi az, amit eztán a zöld átmenetről debreceni, gödi, iváncsai polgárként gondolni illik.

Az mondjuk valóban világrendszer-váltás lesz, amikor a Bese atyák országa – ahol előbb ítélik el a papok által elkövetett abúzus nyilvánosan megszólaló áldozatát, mint a tettest – elmagyarázza az íreknek vagy a spanyoloknak, mi is a valódi kereszténység, de ne legyünk kicsinyhitűek: ehhez sem kell több képzelőerő, mint ahhoz, hogy attól a Trumptól várjuk a keresztény ébredés (amerikaiul awakening avagy woke) új hullámát, aki egy videó tanúsága szerint éles helyzetben nemhogy a kedvenc Bibia-idézetét nem tudta megnevezni, de egyetlen gondolatot sem volt képes idézni a Szentírásból.

A politikai korrektség nyugdíjazása az orbáni felfogásban azt jelentené, hogy nincsenek tabuk, minden kimondható. Vagy majdnem minden – lásd például az amerikai tudósoknak küldött Trump-szótárat a tiltott kifejezésekről. (Akkor ezentúl a családon belüli erőszakról is újra lehet beszélni? Netán fel is lehet lépni ellene?)

A végére hagytuk a családot – nem véletlenül: itt már akkora a disszonancia, hogy a leszbikus, szivárványcsaládban élő Alice Weidellel tartott közös sajtótájékoztatóján Orbán Viktor a hat pont felsorolásából taktikusan ki is hagyta. Pedig Trump a családügyi korszakváltásnak is tökéletes reklámarca: jelenleg a harmadik feleségét fogyasztja, és jogerős bírósági papírja van róla, hogy rendszeres házasságtöréseit olykor prostituáltak társaságában abszolválja.

Orbánnak – mint mindig – most is igaza van: tényleg itt az ideje, hogy eljöjjön végre a normalitás kora.