- Leállt a szíve egy férfinak, 35 perc alatt ért ki a mentő Kiskunlacházán

2025-02-14 13:23:00 CET

Kiskunlacházán 35 perc alatt (!) ért ki a mentő egy leállt szívű emberhez. A járókelők kezdték meg az újraélesztést, amit a több mint fél óra múlva érkező mentők folytattak. A helyszínen végül sikerült újraéleszteni a beteget, de három nap múlva sajnos elhunyt - írta Hadházy Ákos a Facebookon.

A politikus felidézte, hogy a történet már a fideszes Budai Gyulának is sok volt, ezért az ügyben Takács Péter egészségügyi államtitkárhoz fordult. Az egyik szemtanú ugyanis levelet írt Budai Gyulának és a szintén fideszes Pánczél Károlynak, ebben szóvá tette, hogy 2019-ben 400 millió forintból új egészségházat építettek, jól felszerelt ügyeleti helységet is kialakítottak, azonban az ügyeleti rendszert a kormány döntése miatt meg kellett szüntetni.

Pánczél nem méltatta válaszra a szemtanút, Budait viszont úgy tűnik, nem hagyta teljesen hidegen a dolog és Hadházy szerint az államtitkár „szíves tájékoztatását” kérte, mert „mint kiskunlacházi helyi lakos, számára is fontos, hogy az ilyen ügyekben naprakész információval rendelkezzen”.

Hadházy Ákos szerint Takács Péter azt válaszolta, hogy a helyi mentők éppen máshol voltak, ezért messzebbről kellett autót küldeni.

„Arról nem ír, hogy a helyi esetkocsi esetleg éppen Budapestre volt-e felrendelve. Pedig könnyen lehetséges, hogy a „másik eset” balahol Budapesten volt, hiszen évek óta rendszeresen rendelik fel a vidéki mentőállomások autóit, mondván, hogy ott kevesebb a beteg, úgyis ráérnek. Persze, csak az a kevesebb beteg is meg tud halni, ha nem 5-10, hanem 30-40 perc múlva ér ki a segítség a szomszéd városból. Amiről nem ír az államtitkár: azért is jó vidékről felrendelni az autókat, mert így kisebb az esélye, hogy valamelyik híres ember vagy rokona panaszkodik majd a botrányosan későn kiért mentő miatt” - írta a független országgyűlési képviselő.

Az ellenzéki politikus azt is felidézi, hogy Takács Péter némi cinizmussal arról is ír, hogy Kiskunlacházának nincsen szüksége az amúgy korábban városi pénzből fenntartott orvosi ügyeletre, mert kevés az eset és az utcán összeesett emberhez amúgy is mentőt kellett hívni. Csakhogy ha lett volna orvosi ügyelet a városban, annak orvosa néhány percen belül ott lehetett volna a helyszínen a felszereléssel, ha már a mentők csak 35 perc múlva értek ki - hívta fel a figyelmet Hadházy.

„Nem tudom, Budai Gyula megnyugodott-e a választól, miután szembejött vele a valóság. Én helyében azért nem lennék nyugodt” - zárta bejegyzését.

Lapunk nemrég számolt be arról, hogy a Hadházy által is említett, kizsigerelt, Budapestre felvezényelt mentősök melegételre indítottak gyűjtést, mert összesen két szendvicset kapnak egy minimum 16 órás műszakra.