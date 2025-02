- Közmédia: Ruszin-Szendi Romulusz lehet a Tisza Párt honvédelemért felelős szakpolitikusa

Magyar Honvédség;Szalay-Bobrovniczky Kristóf;Ruszin-Szendi Romulusz;TISZA Párt;

2025-02-14 11:34:00 CET

Ruszin-Szendi Romulusz lehet a Tisza Párt honvédelemért felelős szakpolitikusa - írja az állami média. A hirado.hu megkereste a Magyar Honvédség volt vezérkari főnökét, igaz-e a birtokukba jutott információ: azt mondta, sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudja az értesülést.

A Magyar Péter vezette Tisza Párt szombaton egy nagyszabású rendezvény keretében a budapesti Hungexpón kívánja bemutatni a szakértőit, és az állami média úgy tudja, hogy már itt bemutatkozhat az 51 éves volt vezérkari főnök az ellenzéki párt szakpolitikai tanácsadójaként.

A Telex megkérdezte a Tisza Pártot, ott lesz-e az egykori parancsnok a szombati eseményen, azonban az ellenzéki párt annyit reagált, hogy „a résztvevőkről és felszólalókról előzetesen nem tudunk felvilágosítást adni”.

Mint ismert, a Magyar Honvédség történetének legfiatalabb vezérkari főnökét a fiatalítási hullám keretében 2023 áprilisában mentette fel posztjáról Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, hogy azután a kormány a helyére kinevezze a nála két évvel idősebb Böröndi Gábort. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagyot két hónappal később, június 26-án a Magyar Honvédségtől is elküldték, csaknem három évtizedes katonai pályáját derékba törve.

Az úgynevezett fiatalítás keretében olyan, releváns tapasztalattal rendelkező katonákat menesztettek, akik elmúltak 45 évesek és rendelkeztek 25 év szolgálati jogviszonnyal. Hogy 25 év katonai-harctéri tapasztalat miért kizáró ok ahelyett, hogy a folytatás melletti érv lenne, arra a zéró harci tapasztalattal rendelkező Szalay-Bobrovniczky Kristóf soha nem adott magyarázatot, de 2023-ban fél év alatt több száz tisztet és főtisztet rúgtak ki a Magyar Honvédségtől. Sokan úgy vélték, hogy a Magyar Honvédségen belüli leépítés valójában csak ürügy egy kis politikai tisztogatásra. Arról, hogy valójában mi zajlott a hadseregnél, Varga Csaba István, a Magyar Honvédség ugyancsak menesztett őrnagya annak idején mesélt is a Partizánnak, elég lesújtóan azt állítva, az Orbán-kormány honvédelmi miniszterének gyakorlatilag fogalma sincs a hadviselés mikéntjéről, katonai tudása körülbelül a népszerű videójáték, a Call of Duty szintjén áll. Hogy szakmailag miért is volt logikátlan a kormány lépése, azt egyebek közt a magyar történelem is igazolja, korábbi cikkünkben például összeszedtünk néhány hadvezért, akik történetesen nem feleltek volna meg Szalay-Bobrovniczky elvárásának a legnagyobb győzelmeik idején.

Menesztése után Ruszin-Szendi Romulusz karrierterveiről és további pályájáról sokféle sajtóértesülés keringett. Felmerült, hogy diplomáciai megbízatást kap, például Washingtonban. Szóba került, hogy egy afrikai ország magyar nagykövetségére küldik, majd az is, hogy Törökországba megy az ankarai magyar külképviselet élére nagykövetnek, de ezekből végül semmi sem lett.