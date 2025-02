- Eredménytelenül zárult az egykori központi zálogház árverése, de az épület aligha marad sokáig a református egyházé

A Magyar Királyi Központi Zálogház historizáló, neogótikus stílusú épületét 1903-ban kezdték el építeni a Kinizsi és a Lónyay utca sarkán, de csak két év múlva vehették birtokba a tulajdonosai. A kastélyszerű épület száz évig fogadta a megszorult embereket. 2006-ban egy spanyol cég vette meg, hogy szállodává alakítsa, de a céget elsöpörte a válság, miközben az épület egyre rosszabb állapotba került. 2017-ben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) megvásárolta, de nem sokáig maradt állami tulajdonban: még annak az évnek a végén ingyen átadták a Magyarországi Református Egyháznak, hogy ott alakítsa ki a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karát. Az Orbán-kormány 2,6 milliárdot adott az átépítésre, kiemelt beruházás státuszt is kapott, de a munka nem kezdődött el. A kivitelezésre kiírt közbeszerzési pályázatot eredménytelennek nyilvánították.

2023 végén kiderült, hogy a reformátusok az eredeti helyszíntől néhány utcányira lévő Kinizsi utca 30-36. számú egykoron dohánygyári raktár helyén és szomszédos üresen álló Üllői úti telken építenék fel az új campust. Baranyi Krisztina kerületi polgármester jó előre jelezte: az új épület semmilyen módon nem csorbíthatja a szomszédos telken lévő Markusovszky park zöldjét. Az egyház megígérte. A meghívásos tervpályázat eredményét, amelyre egyébként egyetlen irodát hívtak meg tavaly novemberben hirdették meg. Csak a tervezés 2,4 milliárdba kerül. A beruházás összértékét 62 milliárdra becsülték. Az újbóli nekibuzdulás különösen annak fényében lehet érdekes, hogy az előző tendert pénzhiány miatt fújták le.

Ez nem jelenti azt, hogy nem akad vevő hamarosan. A hírek szerint érdeklődött az ingatlan iránt Tiborcz István is, akinek egyik érdekeltsége nemrégiben a Vásárcsarnokkal szemben vásárolt műemléképületet, hogy 36 szobás szállodává alakítsa. A korábban 1,6 milliárdért hirdetett ingatlant végül 1,1 milliárdért sikerült megcsípnie. A volt zálogház épületének is leeshet az ára hirtelen, főként, ha ennyire kormányközeli a vevőjelölt. A református egyházat azonban hiába kérdeztük az épülettel kapcsolatos terveikről, nem kaptunk választ.

De jöhet még máshonnan is pénz az egyetemi építkezésre. Az Orbán-kormány meglehetősen bőkezűen támogatja az egyházakat legyen szó különféle intézményeik működéséről, beruházásokról vagy éppen ingatlanokról. A magyar állam a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megrendelése alapján a Magyar Rádió egykori területén kiemelt kormányzati beruházásként építi meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új campusát cirka 250 milliárdból, miután egyszer már bőkezűen adakozott a piliscsabai campus építésére is. 2010-2023 között az egyházak 257 ingatlant kaptak meg ingyen Magyar Nemzeti Vagyonkezelő összesítése szerint, amit a Párbeszéd kért ki. A református egyház 58 ingatlanhoz jutott, amelyből 49 Balog Zoltán püspöksége idején került hozzájuk. Ezen ingatlanok könyv szerinti értéke 13 milliárd forint volt, de jóval többet érhetnek, főként úgy, hogy sorra kiemelt beruházássá válnak, ami jelentősen könnyíti az engedélyezést és többnyire nagyobb mértékű beépítést tesz lehetővé.

A zálogház mellett jelentős felárral adhatnak túl a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatalának egykori Virányos úti csak 25 ezer négyzetméteres ingatlanán, amely 2023-ban egy Kocsis Máté és Gulyás Gergely által benyújtott saláta törvénnyel jutott a református egyházhoz szintén hitéleti, oktatási, felsőoktatási célokra. Az ingatlanon megvalósuló beruházást, bár azóta se derült ki, hogy pontosan mi is épülne oda, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánították még az év decemberében. A beépíthetősége jelentősen nőtt.

A nemzeti vagyonról szóló törvény szerint az állam által ingyenesen átadott ingatlanok 15 évig nem adhatóak el, de ahogy erre Kovács Gergely hegyvidéki polgármester korábban felhívta a figyelmet, az utóbbi években számtalan kivétel volt a szabály alól a XII. kerületben is. S valóban: egy jogszabály módosítás szerint az elidegenítésre vonatkozó tiltások hatálya alól több XII. kerületi, köztük Virányos úti ingatlant kivettek. Lesz mit piacra dobni.

Állami emberek egyházi szerepben

A református egyháznak ingatlant juttató törvények egyikét Gulyás Gergely kancelláriaminiszter nyújtotta be, ami kissé meglepő, hiszen Gulyás évek óta a Dunamelléki Református Egyházközség jogtanácsosa. Tisztségéről a kormányt megrázó pedofil kegyelmi botrány után sem mondott le. Mint mondta: „amíg Balog Zoltán marad, addig maradok én is abban a tisztségben”. Balog Zoltán Kúnya Endre kegyelmi ügyében játszott szerepe miatt lemondott ugyan a Magyar Református Egyház zsinati elnöki tisztségéről, de püspök maradt. A református egyetemi beruházás környékén Gulyás Gergely egykori jobbkeze is feltűnik. A campusberuházásra létrehozott egyházi projektcég, a Református Egyetemváros Kft. ügyvezetője nem más, mint Fürjes Balázs, a NOB magyar tagja, egykori Budapest fejlesztési államtitkár, aki tavaly szeptemberben rendkívüli nagyköveti rangot is kapott. Az államtitkári posztról való lemondása után a Népszavának úgy fogalmazott: „szerencsére jó néhányan gondolják azt Budapesten, hogy van némi tapasztalatom összetett projektek megvalósításában. Több lábon állok, projektalapon vállalok tanácsadást. Magánemberként szerződők magáncégekkel, az engem kötő üzleti titoktartási kötelezettség miatt nem nevezhetem meg a projekteket, közpénz a környékükön sincs. Egy nem állami feladatvállalást tudok ismertetni: örömmel tettem eleget a református egyház felkérésnek, hogy irányítsam a Református Egyetemváros fejlesztést, a Károli Gáspár Református Egyetem új campusának a megvalósítását”.