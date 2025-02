- Magyar Péter: Nem én vagyok Orbán Viktor kihívója, hanem a magyar nép

kongresszus;ellenzék;Magyarország;beszéd;Magyar Péter;TISZA Párt;

2025-02-15 16:22:00 CET

Cikkünk folyamatosan frissül!

Most jön a legszebb kilátás, a független Magyarország, a változást és a Tiszát nem lehet megállítani– jelentette ki szombaton a Tisza Párt Hungexpón tartott kongresszusán tett évértékelő beszédében Magyar Péter.

A pártelnök az elmúlt egy év világosan megmutatta, hogy nem működik a magyar állam, hogy szétesnek a közszolgáltatások, és hogy ezen problémák oka maga Orbán Viktor. Egyben jelezte, nem ő lesz Orbán Viktor kihívója, mert a miniszterelnök egy nála sokkel erősebb kihívóval találta szembe magát. Ez a kihívó maga a magyar nép, és a magyar népet senki, senki sem fogja megállítani - fogalmazott. Hozzátette, a Tisza Pártban nem osztogatnak pozíciókat és árnyékkormányt sem alakítanak. A saját példámat tudom felhozni nektek. Megígérte, bárhol lesz ré szükség, számíthatnak rá, ott lesz az első sorban. Pártjáról szólva elmondta, hogy őket a hazaszeretet hajtja. A feladat egyszerűen hangzik, de nincs ennél nehezebb. Jobbá tenni a ránk bízott értékeket, előre vinni a közösséget, megőrizni a kincseinket, mindig többet és többet adni vissza, mint amit kaptunk az élettől és a hazánktól. A cselekvő, felelősségteljes ember minden nap jobb és alázatosabb akar lenni. Segíteni akar az elesetteknek, felelősséget vállalni az övéiért, és adót is szívesen fizet, ha tudja, hogy az jó helyre megy - mondta.

Magyar Péter azt hangoztatta, sajnos néhányan letértek az 1100 éves útról. Nagy elődeink forognak a sírjukban, amikor látják, mi történik ma a Kárpát-medencében. A haza érdekeit semmibe véve kiárusítják és lerabolják a magyar földet és a nemzeti vagyont, és jó pénzért harmadik világból bűnözőket engednek be. Mit szólna mindehhez szegény Hunyadi János? – tette fel a kérdést. Az ellenzéki politikus úgy véli, hogy a jelenlegi hatalom pontosan ugyanazt teszik, amit egykori a kommunista elődeik. „Orbán Viktor most sóvárogva azt reméli, hogy a gazdag amerikai Dagobert bácsi vagyonából is ki tud hasítani magának valamennyit. Az utóbbi évtizedben olyan értelmetlen pazarlás folyt, mintha télen kitettük volna az udvar közepére a hősugárzót teljes fordulaton, hogy attól várjuk, hogy elhozza a tavaszt (…) ma nem fekete autók, hanem szürke mikrobuszok rejtik el szem elől az Orbán-kormány adószedőit, akik az országot járják, és árgus szemekkel figyelik, hogy hol és mit lehetne még elvenni a magyar emberektől” – fogalmazott. Kijelentette, most is csak azt lesik, „mi van még nálatok, amiből elcsíphetnek először egy darabkát, aztán viszik az egészet.” Bírálta az önkormányzatokat sújtó szolidaritási adót, amelyet szerinte azért vetettek ki, hogy legyen miből kifizetni Tiborcz Istvánnak a 750 milliárdos irodaházakat. Minden falusi portán ismerik a mondást: új műsorhoz új férfi kell. Csak az élet dolgait már egyáltalán nem értő, elfáradt, kiöregedett Orbán nem veszi észre, hogy merre megy a világ. Pedig a hölgyek is ismerik a régi operett szövegét, új műsorhoz új férfi kell - vélekedett. A „Nemzeti Együttbűnözés Rendszerét” és a Fidesz egy torpedóhoz hasonlította, amely el akarja süllyeszteni az országot. Ám mióta létezik a Tisza Párt, jobb hely lett az ország.

A Tisza Párt kongresszusára több ezer ember ment el a Hungexpóra szombaton. Megjelent beszédet tartani Kulcsár Krisztián volt MOB-elnök Ruszin-Szendi Romolusz volt vezérkari főnök és Bódis Kriszta pszichológus, író is. Egy presszó 1100, egy ásványvíz 880 forintba kerül, a Tisza Párt kitűzőit 990 forintért lehet megvenni.