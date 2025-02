- Csak átmeneti segítség a legszegényebbeknek a 13. havi nyugdíj, valós megoldást nem nyújt számukra

KSH;nyugdíjasok;13. havi nyugdíj;Idősek Tanácsa;Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa;

2025-02-12 05:55:00 CET

Átmenetileg segítséget jelent a legszegényebb nyugdíjasoknak, de valós megoldást nem nyújt számukra, és az életszínvonaluk sem javul tőle - ezt mondta lapunknak a 13. havi nyugdíjról Juhász László, a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa alapító tagja, a Magyar Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozatának elnöke. A napokban több kormánytag is beszámolt arról, hogy szerdán dupla nyugdíjat kapnak a számlájukra az idősek, mert a február havi mellett a 13. havi nyugdíjuk is megérkezik. A Magyar Posta is közölte: a megszokottnál két nappal korábban, február 11-én (kedden) megkezdte a havi nyugdíj kézbesítését, a 13. havi illetmény összege ezzel együtt érkezik.

Arról viszont nem beszéltek a kormányoldalon, hogy ez az első év, amikor a januárban elhunyt idős nyugdíjas hozzátartozója már nem kapja meg a plusz egyhavi ellátást. A kormány tavaly döntött úgy, hogy erre csak az jogosult, aki februárban legalább egy napot nyugdíjas volt. Tehát aki januárban meghalt, így februárban már nem nyugdíjas, annak özvegye nem kapja a pénzt. (Eddig a 13. havi nyugdíjra az volt jogosult, aki legalább az előző év utolsó napján, és januárban is nyugdíjas volt).

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter az Idősek Tanácsa konzultációs ülését követően azt mondta: Brüsszellel szemben „mi a magyar nyugdíjasok érdekeit képviseljük”, az idei költségvetésben 536 milliárd forintot biztosítunk a 13. havi nyugdíjra, így 2,5 millió idős honfitársunk jut hozzá. Brüsszelben a 13. havi nyugdíj megszüntetésén dolgoznak, olyan tanulmányokat készíttetnek, amelyek a 13. havi nyugdíj eltörlését javasolják – mondta.

Ám a valóságban erről szó nincs, ilyet sem az Európai Bizottság, sem más uniós intézmény nem kért a kormánytól.

Abban a független, OECD által készített szakértői jelentésben, amely épp a magyar kormány reformvállalásához kapcsolódik, mindössze annyi szerepel, hogy a 13. havi nyugdíjkiadást egy indexált felső határral lehetne korlátozni például úgy, hogy a legmagasabb havi ellátásra jogosultaknak is az átlagnyugdíj összege lenne a felső plafon. A céldátum pedig 2070.

Noha a 13. havi nyugdíjat szereti saját adományaként emlegetni a Fidesz-kormány, a 13. havi nyugdíjról szóló javaslatot eredetileg 2002-ben Medgyessy Péter kormánya nyújtotta be, és azt egyetlen fideszes sem támogatta. Juhász László szerint fontos lenne azzal is foglalkozni, hogyan akarja, és meg akarja-e oldani egyáltalán a legszegényebb nyugdíjasok helyzetét a kormány.

200 ezer idősnek 100 ezer forint alatt van az ellátása, és 500 ezren élnek a megélhetési minimumnál, 140 ezer forintnál kevesebb pénzből

– mondta.

Azzal összefüggésben hogy a KSH legfrissebb adata szerint az infláció 5,5 százalékkal nőtt januárban az egy évvel korábbihoz képest, a januári nyugdíjemelés pedig csak 3,2 százalék volt azt mondta, a legszegényebbek most még rosszabb helyzetbe kerültek. A vidéki otthonfelújítási támogatást pedig, amit az 5 ezer főnél kevesebb lakosú településeken élő idősek érhetnek majd el, szemfényvesztésnek nevezte. - Azok élhetnek ezzel a lehetőséggel, akiknek van 6 millió forint megtakarításuk, hiszen a támogatás utólagos. Juhász László kijelentette:

a kistelepülésen nem sok ilyen nyugdíjas van, pedig a legszegényebbek élnek a legkorszerűtlenebb, sürgős felújítást igénylő lakásokban.

Azt szeretné, ha a támogatásra elkülönített keretet nem használják ki az idősek, akkor a megmaradt pénzt kapják meg a legszegényebbek.

Mindezt szerette volna elmondani az Idősek Tanácsa ülésen is, de a tagok elérhetősége, az ülések időpontja titkos. Emlékeztetett: 2010 előtt ezek az ülések sajtónyilvánosak voltak.