Jókai Mór születésének kétszázadik évfordulóját ünneplő kiállítás nyílt a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A tárlat túl azon, hogy az író életművét idézi, új megvilágításba helyezi a tudomány és irodalom találkozásait is – a réteget, amely műveinek kevésbé ismert, de annál izgalmasabb oldalát alkotja.
A XIX. századi magyar női sorsok szemléletes, igen tanulságos tablója tárul elénk Szécsi Noémi Jókai és a nők című kötetéből.
Február 18. a Magyar Széppróza Napja és egyben Jókai Mór születésnapja is. Ennek alkalmából a Fiatal Írók Szövetsége és a 75 éves Móra Könyvkiadó egy közös eseményen tisztelgett az író munkássága előtt: születésének 200. évfordulójára ugyanis Jókai életéről mesekönyv készült, amely nem kisebb feladatra vállalkozik, minthogy megszerettesse a gyerekekkel Jókai Mór műveit.
Kétszáz éve, 1825. február 25-én született Jókai Mór, a magyar irodalom klasszikusa. „A Jókai-kutatás soha ilyen virágzó nem volt, mint most, miközben a Jókai-olvasás a mélypont felé közeledik” – állapítja meg a Jókai Mór életrajzai és más furcsaságok című könyv szerzője, Fried István irodalomtörténész, akit a bicentenárium alkalmából kérdeztünk.
A nagy mesemondó 1879-ben jelentette meg Szabadság a hó alatt című regényét, melyben az 1824-1825-ös dekabrista mozgalomról sző érdekes történetet.
Az lesz az író születésének 200., a miniszterének pedig a 150. évfordulója.
Petőfi Sándor és Madách Imre születésének bicentenáriumán egykori nemes kortársuk, Jókai Mór híres művét idézzük fel. A termékeny, nagy író A jövő század regénye című terjedelmes remekművében számos dolgot előre látott, kivételes érzékkel vázolta fel a XX. század majdan bekövetkező több jelenségét, de történetesen a magyar politikai rendszerről kevés érvényeset tudott mondani.
Kezd egyre világosabbá válni, hogy társadalmi problémáinkat nem magyarázhatjuk kizárólag az államszocializmus vagy a Horthy-korszak örökségével. Az elmúlt három évtizedben Magyarország a nyugati tőkés világ részévé vált, nálunk is a piacgazdaság, a kapitalizmus mechanizmusai működnek, így ezek természetét kell minél jobban megérteni és kritikusan szemlélni, hogy kezelni tudjuk a keletkező válsághelyzeteket. Hasonló folyamat zajlott le a 19. századi polgárosodás idején, ezért kezdte tanulmányozni a korszak magyar irodalmának politikai gazdaságtanát a Magyar Tudományos Akadémia Lendület programjának egyik kutatócsoportja. A csoport vezetőjével, Hites Sándor irodalomtörténésszel arról is beszélgettünk, miben hasonlít Bill Gates, Mark Zuckerberg és gróf Széchenyi István.
Egy rakat gyerek csüng Szomor György színészen, és egy csomó kutya csimpaszkodik Wolfgang Lauenburger német idomáron. Megtestesítik a szeretetet, a játékosságot, az egymástól való felelősségteljes függést a Fővárosi Nagycirkusz Melyiket a 9 közül? című új műsorában.
Mi köze a szöveghez a címnek, milyen grammatikai, stilisztikai jegyek azonosíthatók be - ezen töri a fejét sok-sok ezer diák.
Tóth Krisztina író-költő a minap azt nyilatkozta, hogy Jókai Az arany ember című művét, illetve Szabó Magda Bárány Boldizsárát ki kellene húzni a kötelező olvasmányok listájáról, mégpedig a bennük szereplő nőalakok ábrázolása miatt. Jókai művében ugyanis „Tímea nem szereti a férjét, de engedelmesen szolgálja”, vagyis „rendben tartja a házat és viszi a férfi üzleti ügyeit”, míg „Noémi szerelmes, de osztozik a férfin”, viszont „sose kérdez, csak örül”, „nem lázadozik, hanem csinosan várja Timárt”. Az írónak a Bárány Boldizsárral is hasonló a gondja, hiszen abban Borbála „szerény, halkszavú, szorgos”, ezzel szemben az apa, Bertalan „zord, kevés szavú”, amikor pedig Boldizsár elcsavarog, „komoran lecsatolja a nadrágszíját”. Tóth kijelentése az interneten máig tartó porvihart kavart, kommentelők garmadája fejtette ki ellenérveit, hol finoman, hol támadóan. Később a szerző egy Facebook-posztban reagált, kitérve arra is, hogy betiltásról senki nem beszélt, tőle csak a véleményét kérdezték, melyet csak szabad elmondania. Mi történik azonban akkor, ha az interjú szövegétől egy kissé eltávolodunk, és az író által felvetett problémát megpróbáljuk szélesebb társadalmi-kulturális szempontból megvizsgálni?
Azt is közölte, hogy az idei érettségit a hagyományos módon kívánják megtartani.
Nem az úgynevezett történelmet kell tanítani, nem évszámokat, neveket, életrajzokat, hanem a nagy írók legszellemesebb műveit.
A XVIII. század végére kalauzol el bennünket új regényében a Győrei–Schlachtovszky szerzőpáros. Az 1786-ban elhalálozott nagyhírű debreceni tudós professzor – és sokak szerint az ördöggel lepaktáló – Hatvani István egy süldő leány iránt érzett szerelmét írták meg a maguk csavaros és humoros észjárása szerint, Magyariné szeretője című ördögromanjukban. A nyelvi és történeti fordulatokban gazdag, Csokonai Vitéz Mihályt is szerepeltető könyv alkotóival boszorkányos hangulatban beszélgettünk. A szerzőkkel a Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásáron találkozhatnak szombat délután.
Az 1956-os forradalmat – Petőfi-körös előzményei miatt – gyakran nevezik az írók forradalmának. Valóban sok író vett részt a sztálinizmus elleni felkelés előkészítésében, de Petőfiék forradalmát ennél is jobban jellemezte az írók szerepvállalása. Egyes életpályák esetében szinte lehetetlen eldönteni, hogy a történelemkönyvek vagy az irodalomtörténet lapjaira kínálkoznak-e inkább. Szinte nincs is olyan erőközpontja az 1848-ban kibontakozó forradalomnak, ahol ne lett volna meghatározó szava íróknak, költőknek vagy irodalmároknak.
Jókai Mór és Laborfalvi Róza életének budapesti helyszíneit felölelő nyilvános belvárosi sétát szervez a Fiatal Írók Szövetsége (FISZ), amelyet első alkalommal május 28-án rendeznek meg.