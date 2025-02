- „Magyar Péter? Sosem csalódnék benne! Maximum ha kiderülne, hogy kiscicákat gyilkol!”

kongresszus;

Sosem csalódnék benne! Maximum, ha kiderülne, hogy kiscicákat gyilkol! Ő az erő és a remény. Punktum! - mondja lapunknak egy huszonéves fiú Magyar Péter évértékelője előtt. Bizakodásból tehát nincs hiány a Tisza Párt Hungexpon tartott maratoni kongresszusán, a zenei kínálat is színes; A Pál utcai fiúk musicalből ismert „Mi vagyunk a grund!” után Rúzsa Magdolna és Azahriah dübörög a kapu melletti hangszóróból. - „Ezt hívják kérem nemzeti egységnek!” – nevetgélnek érkező fiatalok a bejáratnál.

„Köszönjük, jól mennek, szép napot!” – ezt már egy árus hölgy válaszolja, mikor az 5 ezer forintos „latte avokado” bögrék kelendőségét firtatjuk. A másik kolléga szerint igenis van forgalom; a trikolor karkötőket és kitűzőket viszik, mint a cukrot. Rekordbevételre készülhet a büfé is: 1100 forint a presszó, 880 egy ásványvíz, és sorokban kígyóznak a vendégek.

A nézőközönség megközelítőleg kétezer szimpatizáns és Tisza Sziget-tag; bár telt házat ígértek, a nagyterem leghátsó sorai érezhetően szellősebbek. A „szigetesek” pedig tartózkodóak, mikor az új csapattagokról – főleg a volt vezérkari főnök Ruszin-Szendi Romuluszról – érdeklődnénk.

- Nem vagyok benne a nyilatkozati rendben, nem nyilatkozhatok! - hárítja próbálkozásunkat egy 60 körüli férfi Pest megyéből. – Kik nyilatkozhatnak egyáltalán a pártban? – kérdezzük. – Nem tudom megmondani, de mi biztosan nem! – zárja rövidre.

Annyit végül elárul: személyesen nincsenek elragadtatva Ruszin-Szenditől, de „a központ egész biztosan megvizsgálta, hogy részt vett-e a bármilyen fideszes mutyiban. (…) És tényleg ért ahhoz, amit csinál, kellenek a honvédelmisek!” – fejtegeti, mire 40-es társa közbevág: „Nem erről szól ez!” - Akkor csak a Fidesz-szavazók megszólításáról? – vetjük fel. Itt elhallgat, az idősebb letorkolja: – Látod, ezért mondják, hogy ne nyilatkozz!

Miközben az emeleten a párt szakmai konferenciája zajlik, a földszinten „politikai továbbképzésen” vesz részt 600 kiválasztott önkéntes. Közülük kerülnek ki a jövőbeli kampányfőnökök, aktivisták és képviselő-jelöltek, miközben a közösség is épül; A csapatépítő workshopon például kiscsoportokban kell megrajzolni és bemutatni, hogy milyen járműként képzelik el a pártot. Az elkészült művek között szerepel a „Tisza-táltos” és a „Repülőrajt”.

Magyar Péter határozott beszédet mond. – Most is láthattuk, rengeteget fejlődött az elmúlt egy évben – értékeli lelkesen egy fiatal falusi aktivista, aki szerint „a tűz” nagyon fontos. Minket is az hozott ide. Találkozunk az utcán! - utal a Magyar által belengetett tavaszi, „hatalmas, soha nem látott politikai akcióra”. A tüzet és a végtelen energiát emeli ki egy középkorú támogató is. Mikor arról kérdezzük, van-e bármi, amit hibának tart, vagy esetleg másképp csinálna, úgy felel: „Sok mindent lehetne, de akkor nem tartanánk itt, ahol most. Ez nem étlap, hogy válogassunk!” A férfi elmondja, Orbánból a magánnyugdíj-pénztárak inkasszózása és a Nemzeti Együttműködés Nyilatkozata ábrándította ki 2011-ben. Utóbbiban látta meg először a törzsi gondolkodást.

Hasonlóan vélekedik egy Budapestről érkezett idősebb asszony: „Csalódás? Nézze, csalódtam én eleget. Most egyetlen csalódás van. Ha nem nyerjük meg a választást!” - mondja távozóban.