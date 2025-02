- Egy éve halt meg Alekszej Navalnij, több oroszországi városban és Budapesten is megemlékeztek róla

Oroszország;megemlékezés;elnyomás;Alekszej Navalnij;

2025-02-16 20:41:00 CET

Egy éve, hogy egy oroszországi büntetőtáborban életét vesztette Alekszej Navalnij. Halálának évfordulóján a politikus támogatói világszerte megemlékezéseket szerveztek – számolt be róla a Meduza.

Az emigrációban működő független orosz hírportál tudósítása szerint február 16-án már a kora reggeli óráktól érkeztek az emberek a moszkvai Boriszovszkoje temetőbe, ahol virágokat helyeztek el Navalnij sírjánál. Más városokban a politikai elnyomás áldozatainak emlékműveinél rótták le tiszteletüket. Oroszország több pontján a hatóságok felléptek a megemlékezők ellen: egyes helyeken igazoltatták és feljegyezték a résztvevők adatait, máshol őrizetbe is vettek néhány embert – például Novoszibirszkben, a Narimszkij parkban álló emlékműnél legalább öt embert, akiket később elengedtek.

Alekszej Navalnij sírját nyugati diplomaták is felkeresték: tiszteletüket tették többek között Nigel Casey, az Egyesült Királyság oroszországi nagykövete, Lynne Tracy, az Egyesült Államok nagykövete, Roland Galharague EU-nagykövet, valamint Ricardo Martínez Vázquez, Spanyolország nagykövete. Oroszország több városában emlékeztek meg a börtönben elhunyt politikusról.

A hvg.hu cikke szerint Budapesten, az orosz nagykövetség előtt is megemlékezést tartottak Vlagyimir Putyin elszánt kritikusának halálának évfordulóján. A résztvevők mécseseket gyújtottak és virágokat helyeztek el az aluljáró korlátjánál, amelyet Navalnij-emlékhelynek neveztek el.

A 47 éves Alekszej Navalnij hivatalosan egy séta után lett rosszul a nyugat-szibériai Jamali Nyenyecföld börtöntelepén 2024. február 16-án, összeesett, és a helyszínen életét vesztette. Eleinte vérrögnek tulajdonították a halálát, később volt szó hasnyálmirigy-gyulladásról, szívritmuszavarról és magas vérnyomásról is. Gyanút keltett az is, hogy a hatóságok gyorsan nyilvánosságra hozták a halálhírt, a családtagok pedig nem kaptak engedélyt, hogy megtekintsék a holttestet. Egyes jelentések szerint a hivatalos dokumentumokból eltávolították a mérgezésre utaló tünetek – például a hasi fájdalom és a hányás – említését. Az orosz hatóságok továbbra is tagadják, hogy Alekszej Navalnij idegenkezűség áldozata lett volna. azt állítják, természetes okok miatt halt meg.