- Orbán Viktor szerint 400 forint alá is benézhet az euró

euró;forint;Orbán Viktor;devizapiac;forintárfolyam;béketárgyalások;euróárfolyam;orosz-ukrán háború;

2025-02-17 13:46:00 CET

Orbán Viktor szerint az orosz-ukrán háború lezársááról szóló béketárgyalások eredményeképpen a forint árfolyama hamarosan benézhet 400 forint alá is – erről beszélt a miniszterelnök hétfőn a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Orbán Viktor a videóban azzal indít, hogy az elmúlt hetet gazdasági kérdések megvitatásával fejezték be, és így kezdték a mostanit is. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy megkezdődtek a béketárgyalások előkészítő megbeszélései az oroszok meg az amerikaiak között, Donald Trump és Vlagyimir Putyin már beszélt is egymással telefonon.

„10 százalékkal máris estek a gázárak, és a forint is lendületet vett. Úgy néz ki, hogy ha az így megy tovább, akkor csak idő kérdése, és az euró árfolyama be fog nézni a 400 forint alá is”

– jelentette ki.

A Portfolio cikke szerint az elmúlt héten a forint árfolyama erőteljes ingadozásokat mutatott, amit az ukrajnai béketárgyalásokkal kapcsolatos várakozások és az amerikai inflációs adatok okozta piaci bizonytalanság fokozott. Hétfő reggel a magyar fizetőeszköz gyengülni kezdett mind a dollárral, mind az euróval szemben, de később valamelyest korrigált ahhoz képest, hogy az árfolyam 403,4 forintnál is járt. Dél körül viszont az eurót már 401,81 forint környékén jegyezték.