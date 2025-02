- Életre szóló jazz-találkozások

Jazz;Szakcsi Lakatos Béla;Ifj. Szakcsi Lakatos Béla;Kőszegi Imre;

2025-02-18 13:17:00 CET

Kőszegi Imre hálás, amiért hosszú karrierje során az európai jazz legkülönbözőbb generációival, változatos stílusokban és műfajokban játszhatott, s minden együttműködésből sokat tanult. „Gimnazistaként a Leczák becenéven ismert bőgős, Obendorfer Árpád – a külföldön is elismert dobos, Orlay Jenő „Chappy” bátyja – zenekarában tanultam a szakmát, ahol nem elsősorban a jazzben, hanem különböző szalon- és tánczenei, illetve vendéglátós műfajokban kellett helyt állni. Megtisztelőnek éreztem, hogy Leczák, az amerikai dobos-zenekarvezető, Art Blakey nyomán „Blakey-kémnek” szólított. 1965-től négy évet töltöttem Nyugaton különböző zenekarokkal, ami ugyancsak jó iskola volt.” Hazatérve jelentős zongoristák (Csík Gusztáv, Gonda János, Szakcsi Lakatos Béla, Szabados György, Vukán György), bőgősök (Pege Aladár, Berkes Balázs), gitárosok (Kovács Andor, Babos Gyula) és legjobb barátja, a szaxofonos Lakatos „Ablakos” Dezső társaságában folytatta a koncertezést – immár egyértelműen a jazz ösvényén haladva. Tagja lett a legendás Rákfogónak, amelyben Szakcsi és Babos mellett Ráduly Mihály szaxofonozott és Orszáczky Jackie basszusgitározott. Korán elhunyt kollégáival, Kovács Gyulával és Jávori Vilmossal tizenöt éven át rendeztek sikeres Dob-Show koncerteket; de többször játszott együtt az Amerikában világkarriert befutott gitárosokkal, Szabó Gáborral és Zoller Attilával is. „Életre szóló találkozások voltak ezek” – vallja.

A Liszt-díjjal és tisztikereszttel elismert dobos, zenekarvezető és komponista 1975-ben hozta létre Kőszegi Rhythm and Brass nevű saját együttesét, amely – búvópatak-szerűen, de – ma is létezik. Érdekessége, hogy nincs benne zongora, sőt eleinte bőgő és gitár sem volt, csak két fafúvós szólista, egy dobos és két ütőhangszeres Részben ennek volt folytatása a nemzetközi színtéren jeleskedő Kőszegi Imre Group, amelyben az amerikai Jack Gregg bőgőzött, a lengyel Zbigniew Namislowski szaxofonozott és a Bostonban élő, a híres Berklee-n tanító Gárdonyi László zongorázott. Néhány éve visszatért a két szaxofonos felálláshoz, amelyben „Bacsó Kristóf intellektusához Molnár Sándor ős-ereje társul, a gitáros Juhász Gábor finom kamarazenéjével, Orbán György precíz, lendületes nagybőgőzésével.” Ebben az összeállításban játszottak decemberben, az Óbudai Társaskörben tartott születésnapi esten.

Kőszegi Imre 2002-től hat éven át a Magyar Jazz Szövetség elnöke volt, másfél éve pedig alapító tagként csatlakozott a Szakcsi Jazz Egyesülethez (ld. keretes írásunkat). Ezekben a tisztségekben ugyanaz motiválja, mint korábban a zeneakadémiai tanítás során: bemutatni, felkarolni, a színpadon is maga mellé venni a legtehetségesebb fiatalokat. Példaként említi, hogy másik születésnapi koncertjére, a Müpába vendégszólistának hívta a még tizenéves szaxofonost, a Snétberger Tehetségközpontban feltűnt Balogh Mátét, aki azóta az egyesület A magyar jazz generációi című koncertjén is fellépett. „Szakcsi Lakatos Béla halála óriási veszteség, de úgy érzem, a róla elnevezett rádióval, a tévéműsorokkal, koncertekkel, az egyesület által Szakcsi még ma is segít minket abban, hogy a magyar jazz minél szélesebb közönséghez tudjon eljutni.”