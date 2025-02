- Nincs elég rendőr, a kerepesi polgármester a Betyársereg segítségével oldaná meg a közbiztonsági problémákat

közbiztonság;Betyársereg;Kerepes;

2025-02-18 12:38:00 CET

Tyirityán Zsolttal, a Betyársereg vezetőjével az oldalán kelt ki a kerepesi közbiztonsági helyzet miatt Gyuricza László polgármester - pontosabban az ellen, hogy a rendőrség vagy nem végzi megfelelően a dolgát, vagy szimplán nincsenek elegen. A városvezető szavai alapján az utóbbit sejti.

„Tisztelt politikusok, tisztelt rendőrpolitikusok! Önök, akik az állami erőszakmonopol fölött diszponálnak, kérem, most figyeljenek! Öt évig nem húztam ki ezt a kártyát. Öt évig nem hívtam el a barátomat. Nem politika. Rendvágy! Önök kiudvarolták a rendőrhiánnyal azt, hogy szóljak Zsoltinak. Zsolti eljött” – fogalmazott Gyuricza László videós bejegyzésében, majd megkérdezte Tyirityánt, hogy segít-e neki, mire a Betyársereg vezetője azt felelte, hogy mindenféleképpen. „Na, akkor önökön múlik az, hogy a rendőrség tesz rendet Kerepesen, vagy mi fogunk. További szép napot!” – köszönt el a polgármester. Elég volt a drogból, elég volt a bűnözésből! - fűzte még hozzá a bejegyzésében.

Gyuricza László nem először fordul rendhagyó eszközökhöz a közbiztonsági problémák miatt: 2022 augusztusában például megelégelte a HÉV-en és környékén maszturbáló férfiakat, ezért amikor egy férfi a szilasligeti HÉV-megállóban rántott rá, megfenyegette, hogy vagy két napon belül jelentkezik a rendőrségen, vagy közzéteszi a felvételt, amit a térfigyelő kamera készített róla akció közben. Mivel a perverz férfi nem jelentkezett, a városvezető be is váltotta az ígéretét, ami miatt meggyűlt a baja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) embereivel is.