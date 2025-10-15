Két éve változatlan a helyzet.
Hamarosan vizsgálat derítheti ki, mi áll a szokatlanul magas esetszámok mögött.
Még éjszaka is lángolt a tűz.
A helyszín felett olyan típusú füstfelhő terjeng, amely vulkánkitörések után alakul ki.
A polgármester azzal magyarázta az önbíráskodást, hogy egy nagyon problémás gyerekről van szó, akivel szemben a hatóságok nem intézkedtek. Az ügyben személyi szabadság megsértése miatt indult büntetőeljárás.
A rendőrség végzi a dolgát, létszámhiány nincs, együttműködés van, csak erről nem a Facebookon váltanak üzenetet.
Gyuricza László nem először fordul szokatlan módszerekhez.
Az augusztusban történt esetről úgy értesült a közvélemény, hogy a település polgármestere előbb csak ígérte, majd közzé is tette a felvételt.
A polgármester szerint az általa közzétett, azóta törölt videófelvételről valaki felismerte a szeméremsértőt. A rendőrök másként tudják.
A rendőrség már keresi az elkövetőt.
Ha a férfi nem jelentkezik, a polgármester nyilvánosságra hozza az esetről készült kamerafelvételt
Gáz és riasztófegyverek dörgésére riasztották a rendőröket, akik három férfit vettek őrizetbe.
A 25 éves férfi egy 55 éves nőnek esett neki, de az asszony a táskájával és a hangerejével elkergette.
A két férfi összeveszett, majd dulakodni kezdtek egymással.
Ha a kicsik nem akarták azt csinálni, amit a szülők mondtak, erőszakkal, testi fenyítéssel, hajukat megtépve vették rá őket.
Csak az volt a bökkenő, hogy a fideszes kérelmet is ellenzékiek adták be.
Elgázolt egy embert a Budapest-Gödöllő vonalon közlekedő HÉV szerdán hajnalban Kerepesnél, a nyílt pályán - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Halálos közúti baleset történt Kerepesen, az Alföldi utcában szerda este - közölte a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Emberölés miatt vádat emeltek egy kerepesi férfi ellen, aki még 2013 szilveszterén fojtogatta a szomszédjában lakó idős rokonát, majd rágyújtotta a házat.
A 23 éves kerepesi férfi belopózott éjszaka több nő lakásába, köztük egy 62 éves asszonyéba is, akitől először lopott, majd visszament és szexre kényszerítette őt. A fiatalember több alvó nőre is rátámadt és próbált velük közösülni, de ők ellenálltak. A vádlottat elfogták a rendőrök, a bíróság pedig elrendelte előzetes letartóztatását.
Megcsúszott és felborult, majd kidöntött egy villanyoszlopot egy személyautó kedden délután Kerepesen a Szőlő dűlő utcában. Az első információk szerint a balesetben a jármű mind az öt utasa megsérült, egyikük életveszélyesen.
Az ország biztonsága, benne Kerepes arra figyelmeztet, hogy ki kell állnunk hazánk és városunk eddig elért fejlődésének érdekében az illegális gazdasági bevándorlás megfékezése, illetve ellehetetlenítése mellett - írja közleményében Franka Tibor polgármester.
A helyszínelés befejezését követően helyreállt a forgalom a 3-as főúton Kerepesnél, ahol kedd reggel egy frontális karambol miatt rendeltek el teljes zárást - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
Többen megsérültek, amikor egy kisteherautó frontálisan ütközött egy személyautóval kedd reggel a 3-as főúton Kerepesnél. Az utat lezárták - közölte a Pest megyei katasztrófavédelem szóvivője.