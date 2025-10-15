Megerőszakolt egy idős nőt a tolvaj Kerepesen - Fotó!

A 23 éves kerepesi férfi belopózott éjszaka több nő lakásába, köztük egy 62 éves asszonyéba is, akitől először lopott, majd visszament és szexre kényszerítette őt. A fiatalember több alvó nőre is rátámadt és próbált velük közösülni, de ők ellenálltak. A vádlottat elfogták a rendőrök, a bíróság pedig elrendelte előzetes letartóztatását.