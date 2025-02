- Megvolt a szavazás, beszáll a Magyarország elleni perbe az Európai Parlament

Európai Parlament;

2025-02-18 11:57:00 CET

Kedden szavazott az Európai Parlament (EP) jogi szakbizottsága, hogy az Európai Parlament is beszálljon az Európai Unió Bíróságán folyó perbe Magyarország ellen a szuverenitásvédelmi törvény miatt. Mint korábban írtuk, a politikai döntés már korábban megszületett, most az illetékes bizottság is rábólintott az ügyre. Információink szerint a zárt ajtók mögött történő szavazáson 19 támogatás mellett mindössze egy tartózkodás és egy ellenszavazat volt.

A pert az Európai Bizottság indította Magyarország ellen, mert szerintük az úgynevezett szuverenitásvédelmi törvény ellentétes az uniós joggal. Ez egy úgynevezett kötelezettségszegési eljárás végső lépése, mert a Bizottság már néhány hónappal a magyar törvény 2023 év végi megszületése után jelezte kifogásait a törvénnyel. Mivel nem született érdemi válasz a Bizottság kérdéseire, ezért bíróságra vitték az ügyet. A magyar érvelés szerint a fölállított Szuverenitásvédelmi Hivatal a külföldi befolyásolás ellen védené hazánkat. A hivatal működése során eddig csak civilek és újságírók elleni támadásokat indított a magyar szuverenitás védelmének nevében a Lánczi Tamás vezette hivatal.

Ahhoz, hogy az Európai Parlament jogilag peres fél legyen a Bizottság oldalán, az Európai Parlament elnökének kell megbíznia az EP jogászait.

Kérdésünkre az EP sajtóosztálya megerősítette: Roberta Metsola elnök a szokásoknak megfelelően követi a szakbizottság ajánlását.

A perhez tagállamok is csatlakozhatnak, hogy kifejezzék, egyetértenek a Bizottsággal az ügyben. Eddig Csehország és Dánia csatlakozott hivatalosan. Brüsszeli forrásaink szerint további országok csatlakozása is várható a február 27-i határidő előtt. A finn és a holland parlament még a héten szavazhat az ügyről. Civil szervezetek koalíciója a napokban a francia kormánynak küldött levelet, hogy rábírja az unió egyik legfontosabb tagállamát is a támogatásra.