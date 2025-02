Fogyasztható művészet

képzőművészet;kiállítás;

2025-02-19 10:12:00 CET

Hamburger, sült krumpli és pizza várja a látogatókat a budapesti Apollo Gallery-ben, persze csak képletesen. A harmincegy éves Dóra Ádám festményein a fogyasztói társadalom jellegzetes termékei tűnnek fel, méghozzá nagy méretben: a hamburger zsemléje és húspogácsája szinte beteríti a képmezőt, míg a pizzára szórt olívabogyók és az elfolyó sajt csakúgy uralja a vásznakat. Ám a művek nemcsak ábrázolják tárgyukat, de absztrakt képként is működnek, hisz az élénk színfoltok és a geometrikus formák (például a pizzaszeletek) elvont alakzatokként is szemlélhetők, még akkor is, ha a műveket nézve elsősorban ételekre asszociálunk.

Ezek után azt is hihetnénk, hogy Dóra Ádám a gyorséttermi kaják rajongója, pedig ez koránt sincsen így. – Én nem azt az életmódot élem, ami a képeken van. Soha nem járok gyorsétterembe, mert nem tartom gusztusosnak ezeket az ételeket, és számomra fontos, hogy egészségesen étkezzem. Éppen ezért a képeimmel felvállalok némi kritikusi szerepet – mondta lapunknak Dóra Ádám. A kiállítás sem hiába kapta a Fast Lane to Happiness (Gyorsító sáv a boldogsághoz) címet, hiszen a gyorséttermi ételek azonnali kielégülést és elégedettséget nyújtanak, akárcsak a reptereken a gyorsító sávok, melyeken az utasok gyorsabban haladhatnak át az utasbiztonsági ellenőrzésen. Ám a cím magára a festészet örömére is utal, mivel Dóra Ádám technikájára is a játékosság, az intenzív ecsetkezelés, a gyorsan felvitt gesztusok jellemzőek, és az erős színek, melyek vonzzák a tekintetet. – Ezek a képek nemcsak a koncepciójuk miatt érdekesek, de a retinára is hatnak. Legalábbis ez a célom egy olyan világban, melyben nap mint nap rengetegszer nézzük a kijelzőt, így az egyre nagyobb digitalizáció mellett jó ha az ember valami természeteset lát, és a saját kezével anyagszerű tárgyakat hoz létre fából, vászonból és festékből – hangsúlyozta a művész.

A kiállításon a gyorséttermi téma mellett az utazásokról is szó esik, mivel egyes képeken utazótáska, napszemüveg, csíkos törülköző, festővászon és festőpaletta is megjelenik, amivel Dóra Ádám utal a tavalyi, Barcelonában töltött féléves rezidenciaprogramjára, melyen szintén alkotott. – Sokat utaztam az elmúlt két évben, és amikor az utak során ránéztem a csomagomra, arról mindig egy absztrakt kompozíció jutott az eszembe. Gondoltam is, hogy ezt érdemes lenne képekben feldolgozni – mesélte, hozzátéve, manapság az utazás is olcsóbbá vált, és a fogyasztói kultúra része lett, akárcsak a gyorséttermek.

Az árucikkek már korábban is fontosak voltak számára, az első ismertebb sorozatának fő motívuma a sneakers, azaz a sportcipő volt a legkülönfélébb formákban és színekben, melyek szintén kitöltötték a képteret. – Engem nagyon izgatnak bizonyos hétköznapi tárgyak, mivel a formaviláguk olyan sokszínű és különleges, hogyha közel megyünk hozzájuk, akkor absztrakt elemeket látunk, melyeket a vászonra végtelen módon lehet felvinni. Nálam egy-egy képsorozat is addig tart, amíg ezek a részletek teljesen szét nem olvadnak, addig a pontig, mígnem elérkezem a tiszta, absztrakt festészetig.

Infó: Dóra Ádám: Fast Lane to Happiness. Kurátor: Sárvári Zita. Apollo Gallery (Budapest, 8. kerület, Blaha Lujza tér 1.). Megtekinthető március 28-ig