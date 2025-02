- Kétoldali tüdőgyulladása van Ferenc pápának

egyház;Vatikán;tüdőgyulladás;Ferenc pápa;

2025-02-18 21:48:00 CET

Ferenc pápánál a kétoldali tüdőgyulladás kezdeti stádiumát diagnosztizálták – közölte kedden a Vatikán.

A pápa – emlékeztet a Reuters – több mint egy hete légúti fertőzéssel küzd, február 14-én került be a római Gemelli klinikára. Kedden délután mellkasi CT-vizsgálatot végeztek nála, amely kimutatta a kétoldali tüdőgyulladás kezdeti jeleit, így további gyógyszeres kezelésre van szüksége. „A laboratóriumi vizsgálatok, a mellkasröntgen és a Szentatya általános állapota továbbra is összetett képet mutat” – áll a Vatikán közleményében, amely szerint „polimikrobiális fertőzés” áll fenn, amely kortikoszteroid- és antibiotikum-terápiát igényel, megnehezítve a kezelést. Tüdőgyulladása ellenére Ferenc pápa jókedvű, megőrizte a hangulatát.

A pápa hajlamos a tüdőfertőzésekre, fiatalkorában mellhártyagyulladást kapott, és emiatt egyik tüdejének egy részét eltávolították. Egy névtelenséget kérő vatikáni tisztviselő kedden arról tájékoztatott, hogy Ferenc pápát nem kellett lélegeztetőgépre kapcsolni, és önállóan lélegzik.

A diagnózis előtt a Vatikán már bejelentette, hogy a katolikus egyházfő minden nyilvános programját vasárnapig törölték. Ferenc pápa a hétvégén több eseményt is vezetett volna a 2025-ös katolikus szentév kapcsán, amely a jövő év januárjáig tart. A Vatikán hétfőn arról számolt be, hogy az orvosok másodszor is módosították a pápa gyógyszeres kezelését, hogy hatékonyabban kezeljék az „összetett klinikai helyzetet”. A pápa addig marad a kórházban, ameddig szükséges.

A kétoldali tüdőgyulladás gyulladást és hegesedést okozhat, valamint jelentősen megnehezítheti a légzést. Az elmúlt években Ferenc pápa egészségi állapotát több probléma is befolyásolta, köztük rendszeres influenzás megbetegedések, isiászos fájdalmak, valamint egy 2023-ban elvégzett hasi sérvműtét. Ferenc pápa hálás az érte mondott imákért és támogatásért, és további imádságokat kér híveitől.