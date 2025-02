- Szentszék: Légúti fertőzése, enyhe láza van Ferenc pápának, de derűvel viseli, jó hangulatban van

kórház;gyógyszer;Vatikán;hangulat;kezelés;vizsgálatok;légúti betegség;Ferenc pápa;

Az első vizsgálatokat követően Ferenc pápának légúti fertőzése van, enyhe láza ellenére állapota kielégítő – olvasható a Szentszék sajtóirodájának közleménye a Vatican News-on. Matteo Bruni szóvivő még péntek este hét órakor közölte, hogy az aznap délelőtt a római Gemelli-kórházba került egyházfő már átesett az első szakorvosi vizsgálatokon, és megkezdték a kórházi gyógyszeres kezelését.

– Az első vizsgálatok légúti fertőzést mutatnak. Ferenc pápa klinikai állapota kielégítő, időnként enyhén belázasodik – emelte ki a közlemény, amit a szóvivő azzal egészített ki újságírók előtt, hogy a pápa derűs, jó hangulatban van, és átolvasott néhány újságot is.

Amint arról lapunk is hírt adott, a pénteken kórházba került katolikus egyházfő több mint egy hete küzd a betegséggel, ami a levegővételt is megnehezíti számára. Múlt vasárnap a pápának félbe is kellett hagynia az olvasást az aznapi szentmisén. A pápa ekkor már nem először döntött úgy olvasás közben, hogy inkább félbehagyja és másra bízza a szentbeszéd befejezését, a megelőző szerdán ugyanis a katekézis olvasása közben kellett segítséget kérnie. „Bocsánatot szeretnék kérni, mert ebben a nagy hidegben nehéz megszólalnom” – mondta akkor a híveknek