- Hallgassuk a Népszavát! – 2024. február 19.

„De tud-e az Adria úgy befagyni télen, mint a Balaton? No, ugye, hogy nem tud!” Az idézet báró Eötvös Károlytól származik, aki eképpen vélekedett a befagyott Balatonról és annak ámulatba ejtő szépségéről. A téli sportok kapcsán legtöbbeknek a síelés, korcsolyázás, snowboardozás jut az eszébe. A régmúlt homályába viszont számos olyan tevékenység is visszanyúlik, amiket ma már csak az idősebbek mesélnek élményeik alapján, vagy éppen a Népszava archívumában olvashatunk róluk. Ilyenek többek között a fakutyázás és a jégvitorlázás is, amelyeknek nagy hagyománya bontakozott ki egykoron a befagyott Balaton jegén.