„Éljen soká a király” - posztolta saját magáról Donald Trump

New York;Egyesült Államok;király;dugódíj;Donald Trump;személyi kultusz;

2025-02-20 07:51:00 CET

„A DUGÓDÍJ HALOTT. Manhattan, és egész New York MEGMENTVE. ÉLJEN SOKÁ A KIRÁLY!” – írta Donald Trump saját közösségi platformján, a Truth Socialön.

Az amerikai elnök szemlátomást annyira el van ragadtatva saját magától, hogy még a Fehér Ház hivatalos X-fiókja is megosztotta ezt a gondolatot. Egy fotót is közzétettek, amely a Time magazin címlapjának dizájnját utánozva ábrázolja Trumpot, koronával a fején, New York jellegzetes épületeivel a háttérben.

"CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!"

–President Donald J. Trump pic.twitter.com/IMr4tq0sMB — The White House (@WhiteHouse) February 19, 2025

Az NBC News szerint a még Donald Trump színtjéhez képest is kissé bizarr, öntömjénező kiszólás miatt Kathy Hochul New York-i kormányzó sajtótájékoztatót tartott, hogy elmondja, az amerikai szövetségi állam csaknem 250 éve nem király irányítása alatt működik, ő pedig biztos benne, hogy nem is most fognak áttérni a királyságra. „E város utcáin csatákat vívtak, szembeszálltunk egy királlyal és győztünk” - jelezte, hozzátéve, akik szerint a New York-iak hajlandóak meghátrálni ebben, az nem ismeri őket.

Donald Trump egyes támogatói ugyanakkor gyorsan csatlakoztak a személyi kultusz építéséhez: a Fehér Ház kabinetfőnök-helyettese, Taylor Budowich például posztolt az X-en egy mesterséges intelligencia által generált képet, amin az elnök nem csak hogy koronával a fején, de teljes királyi díszben, palásttal látható.