Politikai okból nem lesz dugódíj?

Szinte biztos, hogy 2018 végéig nem vezetik be a dugódíjat Budapesten. A kormány az országgyűlési választások előtt nem meri kezdeményezni az ehhez szükséges törvénymódosítást. Ahogy a főpolgármester sem vállalja ezt. Tarlós István a napokban közölte, "ebbe az utcába biztosan nem megyek be". Az is elképzelhető, hogy a 2019-es önkormányzati választásokig is jegelik ezt a kényes témát, a Fidesz ugyanis nem áll jól a fővárosban. Pedig, ha az unió elunja, hogy a 2013-ra ígért vállalását Magyarország nem teljesíti, vissza is követelheti a 4-es metróhoz adott 180 milliárdos támogatást. A dugódíj bevezetését az előző városvezetés ennek fejében vállalta.