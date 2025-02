Itt a kormányzati propaganda újabb mélypontja, a Magyar Nemzet színjátéknak nevezte a bucsai mészárlást

kormánypropaganda;orosz-ukrán háború;bucsai tömegmészárlás ;

2025-02-20 10:49:00 CET

Új mélységbe süllyedt az Orbán-kormány propagandája: Pilhál Tamás, a Magyar Nemzet szerzője a Köztünk van a legnagyobb ellenség című publicisztikában nyíltan leírta, hogy színjátéknak tartja a bucsai mészárlást, azt a kivégszésszerű tömeggyilkosságot, amelyben az orosz egységek 2022 márciusában jelenlegi adatok szerint 419 ukrán polgári személyt öltek meg.

A publicisztikának – amelyik válaszul született arra, hogy Ács Dániel, a 444-ben azt írta, akármi lesz is ennek a háborúnak a vége, Ukrajna már megdicsőült, Magyarország pedig megszégyenült – kimerül Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre tett unalmas, alpári kiszólásokban, az egyedüli figyelemre méltó része tényleg az a rész, amelyik „hamis zászlós színjátéknak” nevezi a bucsai mészárlást.

Ez tökéltesen idomul a Kreml retorikájához, Vlagyimir Putyin már a kezdet kezdetén a „kijevi rezsim durva és cinikus provokációjának" nyilvánította a világot megrendítő vérengzést.

Valójában soha nem utalt arra semmi, hogy a több száz ember halálával járó tömeggyilkosságot más követte volna el, mint az orosz hadsereg. A New York Times 2022 decemberében, nyolc hónapnyi nyomozás után az Artyom Gorodilov alezredes által vezetett 234. légezred orosz ejtőernyőseit azonosította elkövetőként. A háborús bűncselekményre utaló első jeleket 2022. április 1-én fedezték fel. Egy nappal később nyilvánosságra kerültek az első felvételek, amelyeken látni is lehetett utcán heverő holttesteket. Az oroszok azután kezdtek gyilkolni, hogy nyilvánvalóvá vált, Vlagyimir Putyin terveivel ellentétben a villámháború nem fog sikerrel járni Ukrajna ellen. Miután aztán az orosz egységek kivonultak a városból, az ukrán hadsereg egy kínzókamrát is talált, több, itt megtalált holttestről hiányoztak a fogak és a fülek. A város lakói és a polgármester is az orosz katonákat jelölte meg a háborús bűncselekmény elkövetőjeként. A bucsai mészárlásnak eddig 458 halálos áldozatát azonosították, közülük 419-cel végeztek az oroszok, 39-en a háborúnak tulajdonítható természetes okokból haltak meg.

Orbán Viktor miniszterelnök ettől függetlenül kezdettől fogva kételkedve kommentálta a történteket. A magyar kormányfő az akkoriban tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján Bucsáról csak annyit mondott, hogy „független vizsgálatokra” van szükség, az orosz háborús bűnök emlegetését ő „zsurnalizmusnak” tartja. Azt elfelejtette megemlíteni, hogy Vlagyimir Putyin előzőleg miről beszélt neki, és több napig várt, mire kiadott egy közleményt, amely szerint elítéli a vérengzést. Bayer Zsolt, a Fidesz ötös számú párttagkönyvének tulajdonosa pedig 2022 áprilisában a Sajtóklubban például úgy fogalmazott: „Félve, de fölteszem azt a kérdést, nem kizárva, de azért a gondolkodás jogát megtartva: ti biztosak vagytok benne, hogy ezt az oroszok csinálták?”

Az viszont mindezzel együtt is az első ismert alkalom, hogy a Fidesz egyik propagandistája kérdés és kételkedés nélkül kijelenti, hogy a bucsai mészárlás színjáték, természetesen anélkül, hogy bármiféle bizonyítékkal előállt volna az állítása bizonyítására.