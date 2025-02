Válaszolt a rendőrség a kerepesi polgármesternek, aki a Betyársereggel javítaná a város közbiztonságát

közbiztonság;Pest Megyei Rendőr-főkapitányság;Kerepes;

2025-02-20 13:39:00 CET

Mint beszámoltunk róla, Gyuricza László, Kerepes polgármestere szokatlan lépésre szánta el magát a város rossz közbiztonsági állapota miatt, és közzétett egy közös videót Tyirityán Zsolttal, a Betyársereg vezetőjével, kilátásba helyezve, hogy ha a rendőrség nem pótolja a létszámhiányt és nem cselekszik, akkor ők fognak. A hatóság most reagált az üzenetre.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint köszönik az érdeklődést, de provokációnak tekintik a polgármester felhívását, mondván, nem ülnek fel annak. „A városvezető által keltett látszat ellenére a rendőrség az önkormányzatokkal és minden partnerével továbbra is szorosan együttműködik, azonban elsősorban nem a Facebookon váltunk egymással üzenetet. A vármegye valamennyi települése, így Kerepes tekintetében is számítunk a közbiztonság megteremtése kapcsán a város vezetésének jövőbeni támogatására, különösen a munkánkat jelentős mértékben segítő térfigyelő kamerarendszer fejlesztésére, amely önmagában is jelentősen hozzájárulhat a kiegyensúlyozott közbiztonsághoz, valamint a bűncselekmények megelőzéséhez és azok hatékony felderítéséhez.”

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerint a polgármester által vélelmezett létszámhiány éppúgy nem állja meg a helyét, mint a feltételezett morális válság. Ez utóbbit ki is kérték maguknak. „A rendőrség – ahogyan eddig is tette – a jövőben is ellátja feladatait, betartja és betartatja a jogszabályokat. A közterületi szolgálatokat és a bűnügyi akciókat összehangoltan szervezzük, amelyek eredményeként az elmúlt időszakban több bűnelkövetőt fogtunk el az érintett településeken. A tavalyi évben nőtt a rendőri intézkedések száma, amihez hozzájárult az is, hogy egyenruhásaink 2024-ben emelt óraszámban voltak jelen a térségben” - zárul a közlemény.