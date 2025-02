Lehet-e nevetni a múzeumban?

Ludwig Múzeum;Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) ;

2025-02-21 18:34:00 CET

Kortárs múzeumban járva könnyen felmerülhet a kérdés, vajon a kiállított műtárgyak mit is jelentenek, főleg ha absztraktak, többértelműek vagy kevés fogódzót nyújtanak az értelmezéshez. Ezt a problémát járja körül a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum gyűjteményéből készült Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) című kiállítás, mely számos lényeges kérdést vet fel a kortárs művészetről, például az anyaghasználatról, a művek formavilágáról és azok jelentéséről is, így azoknak is élményt nyújthat, akik nem jártasak a kortárs képzőművészet világában vagy még csak most ismerkednek vele.

– Azt tapasztaljuk, hogy a múzeumlátogatók egy része távolságot érez a kortárs művészettel szemben, és nehezebben tudja befogadni azt, annak ellenére, hogy a kortárs alkotások sokkal inkább szólnak a ma emberéhez – mondta lapunknak Nagy Barbara múzeumpedagógus, aki kurátortársával, Bence Bettinával találta ki a tárlat fő témáit. A kiállításon a műtárgyak többsége mellett kérdések olvashatók, melyekre a látogató megadhatja a válaszát, vagy a mű mellett felhajthat egy fedőlapot, hogy elolvassa a hozzá írt magyarázatot. De ha többre kíváncsi, elvehet az előtérben egy úgynevezett kérdéspoliédert is, melyen a művekhez kapcsolódó kérdések, felvetések szerepelnek, vagy leolvashatja az alkotások melletti QR-kódot is, mely a MyLumu applikációhoz vezet, melyben játékot, videót és szakmai szövegeket találhat.

De pontosan milyen kérdéseket is vet fel a kiállítás?

Például, hogy a mindennapok hogyan válhatnak műalkotássá.

Ennek kapcsán Daniel Spoerri román-svájci képzőművész tányérokból, evőeszközökből és élelmiszerekből álló, étkezőasztalt idéző alkotását hozza példának, mely a falra applikálva kizökkenti a nézőt a megszokásból. Felmerül az is, hogyan nézhetünk egy absztrakt képet, hisz Bak Imre Partita című alkotása például négyszögek együtteseként is szemlélhető, de akár egy városképként is, felette a kék éggel. Fehér László nagy méretű, hajléktalanokat ábrázoló portréi kapcsán pedig a tárlat arra kérdez rá, hogy azokon vajon kiket láthatunk, illetve a néző hogyan vizsgálhatja felül az előítéleteit a felnagyított arcképek láttán?

A tárlat azonban nemcsak szokványos kérdéseket tesz fel, de például azt is, hogy lehet-e nevetni a múzeumban, készülhet-e csokoládéból műalkotás vagy hogy egy bizonyos műtárgyon – konkrétan Tót Endre festményén – miért nincsen semmi?