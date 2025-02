Szentkirályi Alexandra: Az aluljárós gyros olyannyira része a budapesti életnek, mint egy randi a Margitszigeten

kábítószer;hajléktalanok;aluljáró;gyros;Szentkirályi Alexandra;

2025-02-20 15:26:00 CET

„Az aluljárós olcsó kürtőskalács, gyros, vagy pizzaszelet olyannyira része a budapesti életnek, mint egy randi a Margitszigeten vagy egy séta a Városligetben” – jelentette ki Szentkirályi Alexandra csütörtökön a Facebook-oldalán.

A budapesti Fidesz elnöke azután szólalt meg, hogy kiderült: a Főváros 2025. január 1-jétől az aluljárókban helyben sütést „nem támogatott tevékenységi körré” minősítette át. Az indoklás szerint ugyanis az „aluljárókban kialakított üzlethelyiségek és pavilonok közmű-kiépítettsége és kialakítása a legtöbb esetben nem alkalmas a helyben sütésre.”

A hírre sokan felkapták a fejüket az elmúlt napokban, noha általános tiltásról a jelek szerint nincs szó. A Főpolgármesteri Hivatal szerdai, lapunkhoz is eljuttatott közleményében jelezte, hogy „minden üzlethelyiség, illetve pavilon esetében egyedi az elbírálás.” Megjegyezték, a bérlők a változásról kellő időben előre tájékoztatást kaptak, így elegendő idejük volt a felkészülésre.

Szentkirályi Alexandra csütörtökön felháborodott posztot tett közzé, melyben Karácsony Gergelyéket vádolja azzal, hogy megtiltják az aluljárókban a sütést. Mint írta, „amúgy is óriási probléma, hogy az aluljárókban megállt az élet, bezártak az üzletek és betört kirakatok temetőjévé váltak, erre most még az utolsó megélni képes vállalkozásokat is erőszakkal ellehetetlenítik? Százas nagyságrendű vállalkozás és több száz budapesti megélhetését fenyegetik.”. Majd így folytatta:

Milyen hatással lesz ez a közbiztonságra? Ha az aluljárók teljesen kihalt, szolgáltatásmentes terekké züllenek, akkor ott csak a bűnözés, a szerhasználók és hajléktalanok gócpontja lesz.

Szentkirályi nem fogadja el a Főváros indoklását, szerinte a közműhálózatok és a berendezések korszerűsítése a városvezetés feladata lenne. Kitért arra, hogy álláspontjuk szerint éjszakánként le kéne zári az aluljárókat, és a nagy csomópontokon egész napos rendőri jelenlétre lenne szükség. Hogy a gyrososok bezárása és az aluljárók közbiztonsága között egyébként milyen közvetlen összefüggés van, arra nem sikerült rájönnünk.